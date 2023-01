La part des ventes à particuliers représente 67% sur les cinq principaux pays d’Europe (France, Allemagne, Espagne, Italie, Royaume-Uni), en croissance de 8,7 points par rapport à 2021, indique le groupe dans un communiqué.

Le portefeuille de commandes du Groupe en Europe reste à un niveau record de 3,5 mois de ventes au 31 décembre 2022, ajoute la même source, précisant qu’en Europe, la marque Renault se hisse sur le podium de l’électrification et devient la 3ème marque du marché électrifié (marché VP) avec 12 % de croissance par rapport à 2021 et la 3ème marque sur le 100 % électrique.

Renault améliore le mix de ses ventes avec plus d’une vente sur deux aux particuliers (+8 points par rapport à 2021) alors que les ventes de Renault sur le segment C progressent également de 21 % par rapport à 2021.

Hors d’Europe, Renault réaffirme ses positions et accroît sa présence sur ses marchés clés: Turquie (+22,6 % vs 2021), Maroc (+11,4 % vs 2021) et Amérique latine (+8% vs 2021), note la même source.

Selon le communiqué, Dacia a enregistré 573.800 ventes en 2022, soit 6,8 % de croissance par rapport à 2021, confirmant sa 3ème place sur le podium européen des ventes à clients particuliers avec une part de marché record de 7,6 %.

Ce succès est porté notamment par les 4 modèles renouvelés avec la nouvelle identité de la marque à savoir Sandero (1er véhicule vendu à particuliers en Europe depuis 2017), Duster (2ème véhicule vendu à particuliers en Europe et 1er SUV vendu à particuliers depuis 2018), Jogger pour sa première année de commercialisation (2ème véhicule du segment C (hors SUV) vendu à particuliers en Europe et Spring (3ème véhicule électrique vendu à particuliers en Europe).

« Renault Group poursuit sa stratégie commerciale orientée vers la création de valeur qui conduit à une progression de la part de ses ventes sur les canaux les plus rentables », relève le communiqué.

Le groupe Renault est l’un des plus grands constructeurs automobile au monde. Il est lié aux constructeurs japonais Nissan depuis 1999 et Mitsubishi depuis 2017.