Au moins 59 personnes se sont noyées dans le naufrage d’une embarcation de migrants au large de la péninsule du Péloponnèse, dans le sud-ouest de la Grèce, ont annoncé mercredi les gardes-côtes grecs dans un nouveau bilan.

L’embarcation à bord de laquelle se trouveraient « des centaines » de migrants, selon une source au sein du ministère des Migrations, a chaviré à 47 milles marins des côtes grecques, dans les eaux internationales tandis que 104 personnes ont été secourues jusqu’ici.

#UPDATE At least 59 people died Wednesday after a boat carrying dozens of migrants sank off the Peloponnese peninsula in southern Greece, the coastguard said in announcing the latest toll. pic.twitter.com/zQW3BnjVQQ

— AFP News Agency (@AFP) June 14, 2023