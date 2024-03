Le ministère de la Santé et de la Protection sociale a procédé à la cession de huit propriétés hospitalières et administratives, à Casablanca et à Meknès, à des OPCI auprès desquels il va désormais louer ses locaux à long terme.

Poursuivant la politique de «gestion active du domaine privé de l’Etat dans le cadre des mécanismes de financements innovants», le département de la Santé vient de céder de nouveaux actifs immobiliers à des organismes de placement collectif immobilier (OPCI).

C’est ce que dévoilent deux documents envoyés par la Direction des équipements et de la maintenance du ministère aux directeurs régionaux de la Santé et la Protection sociale de Casablanca et Meknès les appelant à prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès aux locaux des structures en question à la société Attijari REIM (société de gestion des OPCI d’Attijari Wafabank) et à la société AJARINVEST (société de gestion de la CDG) et de communiquer à la Direction de l’Equipement et de la maintenance (DEM) les coordonnées de la personne désignée à accompagner ces sociétés lors des éventuelles visites.

S’agissant de Casablanca, le DG de la DEM a informé le directeur régional de la cession, «à titre onéreux (sans dévoiler le montant de la cession) à l’OPCI CMR MF Stone et l’OPCI HORIZON REAL ESTATE (…) tout en préservant leur usage de service public moyennant des contrats de location à long terme».

Il s’agit en l’occurrence de l’Hôpital Moulay Youssef, la Direction régionale de la Santé et de la Protection sociale, la Délégation du ministère (DMSPS) de Casa-Anfa, l’Hôpital Médecin Lieutenant Mohamed Bouafi, le Centre Médiacal de Sidi Moumen, le Centre de Santé objet du titre foncier n° 270802/12, situé dans la Commune rurale Mejjatia Ouled Taleb, lotissement Jnane Mediouna.

Pour ce qui est de Meknès, les actifs immobiliers cédés sont l’Hôpital Maternité Pagnon et le Centre de Santé Toulal.

Le DG par intérim de la DEM informe ses directeurs régionaux dans les deux correspondances que ces locaux doivent, conformément au contrat de bail y afférent, être accessibles au bailleur de aux prestataires mandatés par celui-ci, pour réaliser les prestations notamment de diagnostic et de valorisation immobilières nécessaires sur lesdites structures.

Ces cessions, qui ne datent pas d’aujourd’hui après plusieurs autres concernant des strcutures notamment à Rabat, mais qui suscitent une vive polémique, entrent dans le cadre de la politique de «financement innovant», initiée par l’ancien ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Benchaâboun (loi de finances 2020).

Ces ventes, qui ne manquent pas susciter beaucoup d’interrogations notamment sur le montant que va gagner l’Etat et aussi les montants des loyers que le département de la Santé va devoir honorer, vont permettre à l’Etat d’engranger du cash à travers la vente aux fonds immobiliers de la Caisse marocaine de retraite (CMR) et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) auprès desquels il va devoir louer ses désormais anciennes propriétés.

Pour alléger la pression sur le budget général, l’Etat a sollicité de manière officieuse la CMR et la CDG à souscrire à ces fonds immobiliers (qui présente des avantages aux investisseurs au vu de la qualité du locataire à savoir l’Etat). Or, cette démarche n’est pas sans risques pour les autres marchés lorsqu’on sait que la CMR et la CDG peuvent faire des rachats dans des OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières). Dit autrement, le marché des OPCVM risque de prendre des coups, explique un expert financier sous couvert d’anonymat.