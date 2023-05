Un protocole d’accord a été signé récemment à Djeddah entre Ithmar Capital et la société islamique pour le développement du secteur privé (ICD), en marge des Assemblées annuelles de la Banque islamique de développement (BID).

En vertu de cet accord, les deux institutions financières visent à renforcer leurs relations bilatérales et à développer une relation économique mutuelle leur permettant d’explorer et d’identifier des opportunités d’investissement, de financement et de conseil dans des secteurs stratégiques tels que la transition énergétique, la sécurité alimentaire et les infrastructures au Maroc et en Afrique, en adéquation avec leurs intérêts stratégiques partagés, indique un communiqué d’ICD.

Cette signature témoigne de l’engagement de Ithmar Capital au développement des investissements productifs au profit de l’économie nationale et à son internationalisation notamment vers l’Afrique, poursuit la même source.

Par ailleurs, l’accord signé stipule qu’Ithmar Capital et ICD collaboreront également dans le cadre de l’Africa Sovereign Investors Forum (ASIF) à travers l’identification de champs de coopération avec les pays qui sont à la fois membres de ICD et de ASIF.

« Cet accord est une étape importante qui permettra sans nul doute une collaboration plus étroite entre nos institutions. La signature d’aujourd’hui contribuera à soutenir les efforts que nous déployons en faveur de la transition énergétique et des industries connexes, de la sécurité alimentaire et des infrastructures », a déclaré Obaid Amrane, Directeur Général de Ithmar Capital, lors de la cérémonie de signature.

« En outre, elle souligne également notre concentration mutuelle envers l’Afrique et les pays qui sont membres à la fois du Forum Africain des Investisseurs Souverains et de ICD. Nous nous réjouissons de travailler avec ICD pour atteindre nos objectifs partagés », poursuit-il.

Pour sa part, le Directeur Général de ICD par intérim, Hani Salem Sonbol, a exprimé sa joie quant à la signature de l’accord avec Ithmar Capital.

Selon lui, ce partenariat soutiendra et contribuera au développement du secteur privé au Maroc ainsi que dans d’autres pays membres de l’ICD en Afrique.

« Nous sommes impatients de travailler avec Ithmar Capital et de renforcer notre collaboration pour atteindre des objectifs communs », a-t-il soutenu.

La Société islamique pour le développement du secteur privé (ICD) est une institution financière de développement multilatérale et un membre du Groupe de la Banque islamique de développement (IsDB).

Créé en 2011, Ithmar est un fonds d’investissement stratégique avec pour vocation première l’accompagnement du développement économique du Maroc. Fonds multisectoriel, Ithmar vise à promouvoir l’investissement dans tous les secteurs stratégiques nationaux en développant des projets structurants et transformationnels avec un fort impact.