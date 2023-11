Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a dénoncé dimanche devant le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken le « génocide » mené selon lui dans la bande de Gaza par Israël, qui a promis « d’anéantir » le Hamas et pilonne sans relâche ce territoire depuis l’attaque sur son sol le 7 octobre.

« Une nouvelle fois, nous nous rencontrons dans les conditions les plus dures qui soient, je n’ai pas de mot pour décrire la guerre de génocide et les destructions que subit notre peuple palestinien à Gaza de la part de l’appareil miliaire d’Israël, sans aucun respect des principes du droit international », a dit Abbas à Ramallah, en Cisjordanie occupée, où il recevait le responsable américain.

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken, lui, a mis en garde dimanche contre le « déplacement forcé » des civils palestiniens dans la bande de Gaza, où Israël poursuit son offensive déclenchée il y a près d’un mois en représailles à l’attaque sanglante du Hamas.

Blinken a aussi réclamé l’arrêt « des violences des extrémistes » en Cisjordanie, un territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Plus de 150 Palestiniens y ont été tués par des tirs de soldats ou de colons israéliens depuis le 7 octobre, selon l’Autorité palestinienne.

Des combats acharnés ont de nouveau opposé dimanche les soldats israéliens au Hamas dans la bande de Gaza, où l’armée poursuit sa progression malgré les multiples appels à une trêve face au désespoir des civils.

Dimanche, un drapeau israélien bleu et blanc flottait sur un bâtiment détruit dans le nord du territoire, au milieu d’un champ de ruines, selon des images de l’AFP tournées depuis la ville israélienne de Sdérot. Des images diffusées par l’armée israélienne ont montré des soldats, accompagnés de chars et de bulldozers, patrouillant dans les décombres ou le long du littoral méditerranéen de la bande de Gaza.

Les pays arabes alliés des Etats-Unis avaient réclamé samedi un cessez-le-feu, lors d’une réunion à Amman avec le secrétaire d’Etat américain. Mais Washington privilégie des « pauses » pour acheminer l’aide humanitaire, estimant qu’un cessez-le-feu ne ferait « que garder le Hamas en place ».

