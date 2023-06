Une délégation marocaine composée d’ingénieurs et d’experts spécialisés dans la restauration de bâtiments archéologiques et l’entretien de l’architecture historique effectue actuellement une visite à Al-Qods dans le but d’échanger expertises et expériences avec leurs homologues palestiniens.

Cette visite, qui se poursuivra jusqu’au 22 juin, intervient à l’invitation de l’Association du Centre culturel marocain -Dar Al-Maghrib à Al-Qods-, avec le soutien de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, dans le cadre des activités organisées par le Centre à l’occasion de la Journée internationale du patrimoine humain immatériel, célébrée le 18 avril 2023.

La délégation marocaine comprend le directeur de l’Agence de la réhabilitation de la ville de Fès, Fouad Serghini, le directeur national du Programme de valorisation durable des ksour et kasbah du Maroc, Bouazza Baraka, le directeur du Centre de restauration et de réhabilitation du patrimoine architectural des zones atlasiques, Mohamed Bousalah, le président de Conseil Régional de l’ordre des architectes de Fès, Saadi Karim, ainsi que l’expert dans le domaine du patrimoine, Abdellah Alaoui, et l’expert en arts et patrimoine artistique, Chokri Ben Tawit.

La délégation a entamé sa visite par une tournée dans Al-Balda Al-Qadima et ses monuments religieux et culturels, au premier rang desquels la mosquée bénie Al-Aqsa, l’église du saint-sépulcre et Dar Al-Maghrib sur l’avenue Al Alam, en plus de réunions avec le Département des affaires islamiques et la Fondation de coopération.

La délégation participe également à l’animation d’une conférence spécialisée dans le domaine de l’architecture archéologique à l’Université Al-Qods sur le thème « Entre le Maroc et Al-Qods: Intersections des expériences marocaines et palestiniennes dans la protection et la préservation de l’architecture archéologique ».

La délégation marocaine tiendra également des réunions à Ramallah avec l’Association des ingénieurs palestiniens et rencontrera l’ambassadeur du Maroc en Palestine, en plus de visites dans le village de Battir et dans les gouvernorats de Bethléem, Al-Khalil et Ariha, pour s’informer sur les caractéristiques du patrimoine archéologique de ces régions et l’ampleur de l’impact de la succession des civilisations sur les modèles architecturaux authentiques de cette terre bénie.

Il est à noter qu’une délégation d’ingénieurs palestiniens d’’Al-Qods a effectué une visite au Maroc, l’année écoulée, ayant été marquée par des réunions officielles et des visites de terrain dans plusieurs régions du Royaume, au cours desquelles elle a pris connaissance de plusieurs projets de conservation et de restauration en cours, notamment les programmes de valorisation durable des ksour et kasbah de Ouarzazate, Errachidia et Midelt, ainsi que les chantiers de restauration de monuments historiques, les chantiers d’aménagement de l’espace public, et de restauration d’espaces d’artisanat et activités commerciales dans les villes de Marrakech, Rabat, Casablanca et Fès.

La visite a permis à la délégation d’ingénieurs palestiniens d’avoir une idée sur l’expérience marocaine dans le domaine de l’architecture et de la protection du patrimoine architectural, que ce soit dans les anciennes médinas ou les ksour et kasbah, et ce afin de s’inspirer de l’expertise marocaine dans le domaine des projets de reconstruction visant à préserver l’identité culturelle et le patrimoine civilisationnel de la Ville Sainte.