Le ministère de l’Économie et des finances a publié sur son site le Budget citoyen du projet de loi de finances (PLF) au titre de l’exercice 2024.

Ce document simplifié a pour objectif de garantir une meilleure compréhension du PLF pour l’année prochaine et de ses différentes dispositions.

Le budget citoyen revient sur les principales notions se rapportant au budget de l’état et l’essentiel du PLF-2024, ainsi que le processus de préparation et d’approbation du projet de loi de finances.

📌Budget Citoyen du Projet de Loi de Finances 2024: pour une meilleure compréhension du PLF et ses dispositions. 🔗 https://t.co/gIaQHkqVue#PLF2024 pic.twitter.com/mvdERqly4n — Ministère de l’Economie et des Finances (@financesmaroc) November 22, 2023

Il expose également le contexte et les priorités de ce projet, dont notamment la mise en œuvre du programme de reconstruction et de mise à niveau générale des régions sinistrées par le séisme d’Al Haouz, ainsi que le renforcement de mesures de lutte contre les impacts conjoncturels.

Il s’agit aussi des mesures de soutien au pouvoir d’achat, en plus du programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique et des effets de conjoncture, doté d’une enveloppe de 10 milliards de dirhams (MMDH), outre la poursuite du processus de consolidation des fondements de l’Etat social. Le Budget citoyen présente de manière schématique et concise les prévisions macroéconomiques, celles des recettes et des dépenses, ainsi que les besoins de financement du Budget de l’Etat.