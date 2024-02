Près de 25.000 objets archéologiques datant des débuts de l’ère islamique ont été découverts dans quatre sites historiques en Arabie Saoudite, dont les plus anciens remontent aux premier et deuxième siècles de l’Hégire (VIIe et VIIIe siècles).

Parmi les découvertes archéologiques figurent notamment des objets provenant de la mosquée du Khalifa Othman Ibn Affan et du site archéologique d’Al-Choun, qui font partie du projet d’antiquités supervisé par le programme historique de Jeddah.

Les études et fouilles archéologiques, qui ont débuté en novembre 2022, ont permis de découvrir 11.405 céramiques , 11.360 ossements d’animaux ainsi que 1.730 coquillages.

Jeddah Historic District Program in cooperation with the Heritage Commission announces the discovery of 25,000 fragments of artifacts, the oldest of which dates from the first two centuries AH (from the 7th to the 8th centuries AD). #EyeonHistory #HistoricJeddah pic.twitter.com/lZQfY3oOpV

