Le premier vol commercial de la société de tourisme spatial Virgin Galactic a décollé jeudi aux Etats-Unis, avec notamment à bord des passagers de l’armée de l’air italienne, une mission représentant une étape majeure pour l’entreprise, mais qui intervient toutefois avec des années de retard.

La société, fondée en 2004 par le milliardaire Richard Branson, a déjà atteint l’espace cinq fois, mais avec jusqu’ici pour seuls passagers des membres de l’entreprise.

La nouvelle mission, baptisée Galactic 01, s’est envolée de la base de Spaceport America, dans le désert de l’Etat américain du Nouveau-Mexique.Un énorme avion porteur a décollé d’une piste classique et doit gagner de l’altitude durant environ 30 minutes. A quelque 15 km de hauteur, il larguera le vaisseau, VSS Unity, un avion-fusée qui ressemble à un gros jet privé.

Celui-ci allumera alors son moteur et accélérera à la verticale jusqu’à dépasser les 80 km d’altitude — la limite marquant le début de l’espace selon l’armée américaine.

Le voyage proposé n’offre qu’une dizaine de minutes en apesanteur. Puis le vaisseau redescend en planant pour se poser sur la même piste.

Quatre passagers sont à bord de VSS Unity: deux hauts gradés de l’armée de l’air italienne, un ingénieur du Conseil national de la recherche (CNR) italien, ainsi qu’un employé de Virgin Galactic les accompagnant. Deux pilotes sont également aux commandes (et deux autres pilotent eux l’avion porteur).

