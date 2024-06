Après une première tentative de décollage annulée au dernier moment début mai, deuxième essai: le vaisseau Starliner de Boeing doit s’envoler samedi vers la Station spatiale internationale, avec pour la première fois des astronautes à bord.

Le décollage est prévu samedi à 12H25 de Cap Canaveral en Floride (16H25 GMT), avec une météo s’annonçant favorable.

Les astronautes de la Nasa Butch Wilmore et Suni Williams, deux vétérans de l’espace qui forment l’équipage, ont été installés samedi matin à bord de la capsule Starliner. Elle sera propulsée en orbite par une fusée Atlas V du groupe ULA.

La Nasa a commandé il y a dix ans aux entreprises américaines Boeing et SpaceX deux nouveaux véhicules pour acheminer ses astronautes jusqu’à la Station spatiale (ISS), afin de ne plus dépendre des vaisseaux russes.

Si SpaceX joue déjà ce rôle de taxi spatial depuis quatre ans, le géant Boeing a lui connu une série de déboires ayant entraîné des années de retard.

Déjà ébranlé par des problèmes de sécurité sur ses avions, le groupe joue sa réputation sur cette mission test, qui doit servir à démontrer que son vaisseau est sûr avant de commencer les missions régulières vers l’ISS.

Pour la Nasa, l’enjeu est également grand: disposer d’un deuxième véhicule lui permettrait de pouvoir mieux gérer d’éventuelles situations d’urgence.

The astronauts are beginning ingress into #Starliner — taking their seats in the spacecraft. Teams will assist in a series of checks, including umbilical hook ups, communications checks and suit checks. The astronauts will also check the spacecraft so they are ready for flight. pic.twitter.com/aGfZoq9oPd

Début mai, les deux astronautes étaient déjà installés à bord lorsque le décollage a été annulé. La raison: un problème sur une valve de la fusée, qui a depuis été changée.

Une petite fuite d’hélium a ensuite été découverte sur l’un des propulseurs du vaisseau. Mais Boeing et la Nasa ont décidé ne pas la réparer, ce qui nécessiterait de démonter Starliner.

« Nous pensons vraiment que nous pouvons gérer cette fuite, en l’observant avant le décollage, et ensuite même si elle grossit en vol », a déclaré vendredi Steve Stich, responsable du programme commercial des vols habités à la Nasa.

Ces contretemps n’étaient que les derniers d’une série de mauvaises surprises.

En 2019, lors d’un premier test sans équipage, le vaisseau n’avait pas pu être placé sur la bonne trajectoire et était revenu sans atteindre l’ISS. Puis en 2021 un problème de valves bloquées sur la capsule avait entraîné le report d’une nouvelle tentative.

Le véhicule vide avait finalement réussi à atteindre l’ISS en mai 2022.

D’autres problèmes découverts ensuite, notamment sur les parachutes freinant la capsule lors de son retour dans l’atmosphère, ont de nouveau engendré des retards jusqu’à ce premier vol habité.

Watch @Astro_Suni dub this #Starliner crew module « Calypso » after the Orbital Flight Test-1 landing in the New Mexico desert. Her inspiration: Jacques Cousteau. She grew up watching him sail his ship « Calypso. » She’s also a prolific diver who loves exploring from sea to space. pic.twitter.com/LZaW4b4kji

Starliner doit s’amarrer à l’ISS vers 17H50 GMT dimanche et y rester un peu plus d’une semaine, avant de ramener ses deux passagers sur Terre.

Butch Wilmore, 61 ans, et Suni Williams, 58 ans, se sont déjà rendus deux fois dans l’ISS, chacun à bord de l’ancienne navette spatiale américaine puis d’un vaisseau russe Soyouz.

Mais il s’agit cette fois de tester un tout nouveau véhicule, dont cet exemplaire a été baptisé Calypso, en hommage au navire du commandant Cousteau. Tous deux venus de l’US Navy, ils ont activement participé à son développement.

Une fois dans l’espace, les astronautes doivent passer temporairement en pilotage manuel pour tester ce mode.

Le vaisseau emporte par ailleurs avec lui un équipement ajouté à la dernière minute: de quoi réparer le système permettant de recycler l’urine des astronautes en eau dans l’ISS.

Une pompe a subitement cessé de fonctionner cette semaine, et l’urine doit être stockée à bord en attendant, mais ces capacités sont limitées.

Seule une poignée de vaisseaux américains ont transporté des astronautes par le passé.

Après l’arrêt des navettes spatiales en 2011, les astronautes de la Nasa ont dû voyager à bord des vaisseaux russes Soyouz.

C’est pour mettre fin à cette dépendance qu’en 2014, l’agence spatiale américaine a passé un contrat de 4,2 milliards de dollars avec Boeing et de 2,6 milliards avec SpaceX pour le développement de nouveaux vaisseaux.

A la surprise générale, SpaceX a largement battu Boeing en acheminant ses premiers astronautes jusqu’à l’ISS dès 2020.

Une fois Starliner opérationnel, la Nasa souhaite alterner entre les vols de SpaceX et Boeing pour transporter ses astronautes.

Après la mise à la retraite de l’ISS en 2030, les deux vaisseaux pourraient servir à transporter des humains vers de futures stations spatiales privées, sur lesquelles planchent déjà plusieurs entreprises américaines.

