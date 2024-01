Davos: Pékin plaide pour le libre-échange

Le Premier ministre chinois Li Qiang s’est posé en défenseur du commerce mondial mardi à Davos, dénonçant les barrières « discriminatoires » et réclamant des « lignes rouges » respectées par tous dans le développement de l’intelligence artificielle.

Le Premier ministre Ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé de son côté auprès de ses alliés pour qu’il continuent d’aider son pays face au « prédateur » Poutine, alors que la multiplication des conflits crée un risque de lassitude quant à la guerre que son pays mène depuis presque deux ans contre la Russie.

Li Qiang est le plus haut responsable chinois à participer à la réunion annuelle du Forum économique mondial dans la station des Alpes suisses depuis le président Xi Jinping en 2017.

Dans son discours, tenu quelques jours seulement après l’élection présidentielle à Taiwan qui fait craindre une résurgence de tensions entre Pékin et Washington, il n’a pas abordé de front les questions diplomatiques, restant centré sur l’économie.

Il a notamment dénoncé les « mesures discriminatoires pour le commerce et l’investissement » qui apparaissent chaque année, alors que « tous les obstacles ou disruptions peuvent ralentir ou bloquer des flux vitaux pour l’économie mondiale ».

The attendees of the World Economic Forum have high expectations for Premier Li Qiang’s presence and hope to listen to his interpretation of China’s economy and his outlook for its future, said Chen Liming, chair of the Greater China of the WEF. #WEF2024 #Davos pic.twitter.com/uiZqMujCZu

— China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2024