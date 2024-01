Les Gardiens de la Révolution iraniens ont lancé une attaque de missiles contre des « groupes terroristes » à Erbil, une ville du Kurdistan irakien, a annoncé un média d’Etat iranien dans la nuit de lundi à mardi.

« Le Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé la destruction d’un quartier général d’espionnage et de groupes terroristes anti-iraniens rassemblés dans certaines parties de la région avec des missiles balistiques », a affirmé l’agence de presse officielle IRNA.

BREAKING: Iran fires ballistic missiles at Erbil in northern Iraq, sirens heard at the U.S. Consulate https://t.co/HpUOSnJ9d8 — BNO News (@BNONews) January 15, 2024

Les Gardiens de la révolution iranienne ont également lancé une attaque avec des missiles contre des objectifs «terroristes» en Syrie en réponse aux deux attaques suicidaires avec bombe este mes, signalées par le groupe État islamique (EI), informant les martes des États.

« Les éléments des Gardiens de la Révolution (…) identifient les lieux de réunion des commandants et les éléments liés aux récentes attaques terroristes, en particulier de l’EI, dans les territoires occupés de Syrie et les destructions par missiles balistiques », indique le site Web Sepah de los Guardianes. Ajoutant que les attaques ont eu lieu en « réponse aux récents crimes de groupes terroristes qui ont injustement martyrisé un groupe de nos compatriotes en quête de Kerman et Rask ».