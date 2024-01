L’international marocain, Ilias Chair qui évolue sous le maillot du Queens Park Rangers, vient d’être sélectionné dans la short-list des nominés pour le prix du meilleur joueur de la League Championship 2023.

C’est le site officiel de Queens Park Rangers qui l’a annoncé: Ilias Chair a été nominé pour le prix du meilleur joueur du championnat anglais de deuxième division 2023, décerné par les London Football Awards.

Chair a été sélectionné aux côtés d’Alfie May (Charlton), Theo Archibald (Leyton Orient), Ali Al-Hamadi (Wimbledon) et Ryan Leonard (Millwall). La cérémonie de remise des prix aura lieu le 29 février 2024 à Londres, avec le soutien de la Willow Foundation.

Ilias Chair has been shortlisted by the London Football Awards for the EFL Player of the Year accolade. 🏆@TheLFAOfficial 🤝 @IliasChaiir

— QPR FC (@QPR) January 29, 2024