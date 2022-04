L’association Alouane Bladi organise pour la 5e fois, samedi 30 avril, le « Warning Street Art Tour » afin de faire découvrir les graffitis de la ville de Casablanca, en bus ou à vélo.

Vous vous êtes sûrement déjà interrogés sur la signification et l’histoire des belles fresques urbaines qui décorent Casablanca? En quelques années, la capitale économique a fait sa place dans la cartographie mondiale des hauts lieux du Street Art.

L’association Alouane Bladi qui oeuvre pour la promotion du street art au Maroc invite à percer les mystères de ces oeuvres souvent méconnues bien que remarquables. A l’images des grandes métropoles internationales, Casablanca a elle aussi depuis environ un an son Street Art Tour: le Warning Street Art Tour, soit une manière originale et colorée de la visiter.

« Nous connaissons l’histoire de chaque oeuvre »

Forte de son succès, l’association organise la 5e édition du Warning Street Art Tour samedi prochain de 9h30 à 13h. Le concept? Un parcours sur-mesure en bus (minimum 15 et jusqu’à 54 personnes), guidé par des artistes de l’association, à la découverte de plus de 20 oeuvres street art géantes, du centre-ville à la corniche en passant par un atelier d’artiste.

« Nous connaissons l’histoire de chaque oeuvre et quand nous faisons la visite, nous répondons à toutes les questions. Les premières éditions ont eu du succès, cela plait beaucoup aux gens », explique Thamud Mellouk, président de l’association Alouane Bladi.

Jusqu’à présent, la structure était passée par d’autres associations pour organiser les tours. Ce 5e rendez-vous sera le premier organisé par elle-même, en réservant via les particuliers qui réclament de plus en plus l’événement. « On se structure de plus en plus », se réjouit le président.

Le prix du tour en bus s’élève à 250 DH (150 DH pour les enfants), « ce qui reste raisonnable et en dessous des prix à l’international où la plupart des Street Art Tour sont entre 30 et 60 euros », précise-t-il.

Et de poursuivre: « La totalité des fonds collectés sert à financer l’association, ajouter des oeuvres au Street Art Tour, aider les artistes à acheter du matériel ou financer des interventions auprès de populations défavorisées ». La sortie sera également proposée aux écoles publiques, aux centre sociaux, etc.

« L’association existe depuis trois ans et nous finançons tout par nous-mêmes. Nous avons déjà fait des interventions dans des écoles à la montagne, des orphelinats, des hôpitaux pour enfants. Hormis cet aspect, le but est aussi de soutenir les artistes pour acheter leurs matériels et faire du street art pour le plaisir des citoyens. Quand un artiste se lance dans une fresque urbaine, c’est lui qui paye sa peinture, qui prend de son temps, etc. », ajoute Thamud Mellouk.

« Le but c’est de faire découvrir la ville d’une façon culturelle via un tour de qualité; et à travers ce projet, on essaye de créer un cercle vertueux pour notre modèle économique. Il s’agit de générer du revenu pour payer l’équipe qui est entièrement bénévole, et continuer à faire le maximum pr le street art marocain », conclut notre interlocuteur.

Espace d’expressions libres pour les artistes, Alouane Bladi est la première association pour le street art au Maroc fondée par des artistes et qui agit principalement au niveau de quatre axes d’interventions: accompagner les artistes dans leurs carrières artistiques; faire rayonner le street art marocain à l’international; amener le street art dans des zones reculées ou pour des population vulnérables; et défendre la pratique du street art et son développement au Maroc.

Tous les fonds récoltés par les différentes activités de l’association sont destinés à soutenir les street artistes dans leur démarche artistique (matériel de peinture, démarchage, accompagnement en communication, formation, location d’espace d’exposition…).

>> Warning Street Art Tour, samedi 30 avril de 9h30 à 13h, 250 DH/adulte et 150 DH/enfant. Sur réservation au 06 61 35 23 56.