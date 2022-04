Le ministre de la Culture a indiqué, mardi au parlement, que son département se penche actuellement sur la possibilité d’associer les partenaires privés à la gestion du patrimoine. L’enjeu étant de mieux rentabiliser les monuments historiques au Maroc.

« Nous sommes en train de lier des partenariats avec des fonds privés pour faire en sorte que les monuments historiques génèrent davantage de revenus », a annoncé Mohamed Mehdi Bensaid (à partir de 2:25:12), mardi à la Chambre des représentants, lors de la séance plénière des questions orales.

Le ministre de la Jeunesse, de la culture et de la communication intervenait en réponse à une question de sa formation politique, le Parti authenticité et modernité (PAM), sur l’entretien, la restauration et la réhabilitation des monuments et bâtiments historiques nationaux.

Ces partenariats avec le secteur privé vont, dit-il, permettre de trouver plus facilement des financements pour entretenir ces monuments. « Avec ce procédé, nous n’aurons plus besoin de dégager à chaque fois un budget pour le patrimoine national historique qui nous concerne tous », a-t-il souligné.

Pendant son intervention, le ministre a aussi rappelé le bilan de son département en matière de préservation du patrimoine national.

Projets de réhabilitation en 2022

En plus des programmes de réhabilitation des anciennes médinas lancés par le roi Mohammed VI, « la majorité des monuments historiques bénéficie de programmes de restauration et de réhabilitation de façon continue. Le ministère contribue aussi à la restauration de nombreux monuments historiques qui sont sous la responsabilité des collectivités territoriales, en concertation avec les conseils régionaux », a-t-il poursuivi.

Le ministre a révélé que « plusieurs réhabilitations de monuments historiques sont programmées au cours de cette année ». Il s’git notamment de la cité portugaise d’El Jadida, le mur historique de la mosquée de Hassan et le site Chellah à Rabat, le site historique Lixus à Larache, le site archéologique Aghmat, les palais Badii et Bahia, le Pavillon de la Menara ou encore les tombeaux saâdiens à Marrakech.

Le responsable a évoqué également le site archéologique de Volubilis à Meknès, la médersa mérinide à Salé, le musée Sidi Mohamed Ben Abdallah à Essaouira ainsi que le site historique d’Agadir Oufella.

« Nous étudions actuellement la possibilité de faire de même, dans le cadre de partenariats avec d’autres secteurs, notamment pour Ksar El Bahr à Safi et Figuig avec tout ce que cette ville a subi comme problématiques ces dernières années », a-t-il ajouté.

Mehdi Bensaid a indiqué également qu’une enveloppe de quatre millions de dirhams a été consacrée au lancement de la restauration et des études techniques au profit de ces sites historiques.