Vidéo. Mariah Carey, première artiste américaine à se produire en Arabie saoudite

Maria Carey s'est produite ce jeudi 31 janvier en Arabie Saoudite. La diva est ainsi la première artiste américaine à s'y produire.

Si l'annonce de son concert en Arabie Saoudite avait provoqué une levée de boucliers chez les défenseurs de droits de la femme, Maria Carey s'est finalement produite hier à la ville économique du roi Abdellah. Elle a chanté à l'occasion du tournoi de golf international qui avait également invité Tiesto ou encore Sean Paul.

Habillée en robe de soirée, Mariah Carey a interprété plusieurs de ses anciens tubes tels que "My All", "One sweet day" ou encore de nouvelles chansons comme "The distance". Selon un communiqué publié par son porte-parole, Mariah Carey a accepté cette opportunité " y voyant un pas en avant vers la dissolution de la ségrégation des genres".

Pour rappel, le prince héritier Mohammed Ben Salmane s'est engagé dans une série de réformes sociétales depuis son arrivée au trône en 2017. Il a par ex mis fin l'an dernier à 35 ans d'interdiction des salles de cinéma et autorisé les femmes à conduire.

Malgré les signaux d'ouverture que présentait son arrivée au trône, Ben Salmane a été secoué par l'affaire Khashoggi. Les autorités saoudiennes sont d'ailleurs soupçonnées d'avoir commandité le démembrement du journaliste,qui était très critique envers Ben Salmane.