L’artiste japonaise, Mei Kotohira, a interprété l’hymne marocain à la harpe, à l’occasion de la cérémonie d’entrée en vigueur de deux accords commerciaux signés en 2020 entre le Maroc et le Japon, qui s’est tenue hier au siège de la Résidence du Maroc à Tokyo.

Pour rappel, l’ambassadeur du Maroc au Japon, Rachad Bouhlal a organisé, vendredi, au siège de la Résidence du Maroc à Tokyo, une cérémonie à l’occasion de l’entrée en vigueur de deux accords commerciaux signés le 22 janvier 2020 entre le Maroc et le Japon. Il s’agit d’un accord pour la promotion et la protection des investissements et d’une convention relative à l’élimination de la double imposition.