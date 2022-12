Fondé et dirigé par David Serero, l’Opéra royal du Maroc a donné son premier concert hier soir, au Studio des Arts Vivants, à Casablanca. Le public a été conquis par les airs de Carmen et des Noces de Figaro interprétés par des chanteurs d’opéra marocain.

« Votre présence est un message que vous envoyez dans le monde entier, selon lequel le Maroc est un pays de qualité, bien sûr ça on le sait, mais également un pays qui apprécie tous les arts y compris celui de l’opéra donc merci mesdames et messieurs », a introduit David Serero, fondateur et directeur de l’Opéra royal du Maroc, à l’occasion de son gala d’ouverture, mercredi 30 décembre 2022.

Lors de cette soirée qui a fait salle plus que comble, le baryton de 41 ans a prouvé que l’art de l’opéra pouvait également rayonner au Maroc. Des airs de Carmen: « L’amour est un oiseau rebelle », les couplets du toréador, « La fleur que tu m’avais jetée » mais aussi des « Noces du Figaro », du « Barbier de Séville », « Tosca » et « La Bohème » de Puccini, « La donna è mobile » de Verdi ont été interprétés par David Serero, Victor Dahhani, Ahlima Mhamdi, Audélia Zagury et les chœurs du Studio des Arts Vivants et du Conservatoire de Casablanca.

Ce premier concert de l’Opéra royal du Maroc a été marqué par la présence d’un joueur de derbouka, monsieur Hicham, qui a orientalisé le rythme de certaines interprétations au grand plaisir de l’assemblée. Des petites touches marocaines ont également parsemé l’interprétation avec subtilité, au niveau de l’habit (caftan, gandoura) et de l’humour.

Au piano, on cite le Français Rodolphe Lospied, seul non-Marocain du groupe, car il n’existe pas encore de pianiste d’opéra marocain, a précisé le fondateur qui envisage dans ce sens de créer une section chef de chant au Conservatoire de Casablanca.

Le concert s’est conclu avec l’hymne national marocain chanté en chœur par les artistes et le public avec beaucoup d’émotion, et une standing ovation prolongée. Parmi les invités présents, on peut d’ailleurs citer Abdellah Issami, compositeur de la chanson de la marche verte « Nidae al hassan » ou encore l’ambassadeur des Etats-Unis au Maroc, Puneet Talwar, le consul de Casablanca, Christian Testot et l’ambassadeur du Portugal au Maroc, Bernardo Futscher Pereira.

Après le concert, David Serero s’est dit « extrêmement satisfait » de cette première présentation. « On a eu un concert d’opéra d’une qualité qu’on peut retrouver dans n’importe quelle grande ville du monde. Ce qui m’a le plus plu, c’est la diversité présente dans la salle. On ne s’est pas adressé qu’au 10 ou 20% de l’élite marocaine, c’est un opéra pour tout le Maroc et toutes les classes sociales », a-t-il expliqué.

Les prochains concerts de l’Opéra royal du Maroc sont en cours de programmation à partir de janvier 2023.