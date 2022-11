L’Opéra royal du Maroc organise, le 30 novembre 2022 au studio des Arts Vivants de Casablanca à 20h, son le 1er Gala Historique avec la participation de chanteurs d’opéra marocains. Il s’agit d’une compagnie créée par le chanteur d’opéra, acteur, metteur en scène et producteur franco-marocain de renommée mondiale, David Serero.

Le concert inclura des solistes marocains et d’origine marocaine de renommée internationale dont Hila Fahima Ruschin (soliste de l’Opéra de Vienne), Victor Dahhani, Ahlima Mhamdi, Audelia Zagury et David Serero. Le chœur composé d’élèves du Studio des Arts Vivants accompagnera aussi les solistes.

“Il y aura des surprises marocaines. Je souhaite montrer la même exigence de l’opéra à l’Occidental, en y ajoutant notre identité marocaine. Une accessibilité des tarifs également: 150 DHS pour le balcon et 250 DHS pour le parterre. Je vais aller convaincre les Marocains un par un pour les emmener à l’opéra. Je vais commencer dans les écoles et j’irai jusque dans les rues”, nous dit David Serero les yeux pleins d’enthousiasme.

L’Opéra royal du Maroc se veut pour mission de développer et promouvoir l’Art Lyrique au sein du Royaume du Maroc, d’assurer la formation de futurs chanteurs lyriques Marocains qui interpréteront les plus grandes œuvres d’opéras, créer des œuvres lyriques dans le riche dialecte marocain plus communément connu sous le nom de Darija.

Les organisateurs promettent d’ici un avenir proche une saison d’opéra mêlant les œuvres majeures du répertoire lyrique en langue originale (Français ou Italien), certaines adaptées en Darija et/ou dans une mise en scène et production marocaine, et la création d’œuvres originales en Darija par des compositeurs marocains commissionnés pour l’Opéra Royal du Maroc.

David Serero, qui peut se targuer du haut de ses 41 ans d’un parcours professionnel et artistique exceptionnel, s’est une nouvelle fois distingué, remportant de nombreux prix pour ses réalisations artistiques, notamment à New York. Ce franco-marocain a glané en effet plusieurs «BroadwayWorld Awards», dont les prix du meilleur interprète de la décennie, du meilleur producteur d’une comédie musicale et d’une pièce de théâtre. Le Maire de New York a rendu hommage à David Serero en lui offrant un certificat de reconnaissance pour ses contributions en tant qu’artiste et producteur, ayant participé activement au dynamisme du paysage culturel de la ville.