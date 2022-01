Après son premier roman «J’ai trahi mon destin» sorti il y a 7 ans, le jeune auteur marocain Mehdi Fath annonce la sortie en juin prochain d’un nouveau livre intitulé «Tu avais raison». Une œuvre dans laquelle l’auteur rend hommage à son défunt père.

«C’est un roman qui me tient à cœur beaucoup plus que le premier. C’est mon mea-culpa !», déclare l’auteur Rbati âgé de 32 ans. Il avait annoncé la publication de plusieurs romans tels que «Au café du quartier», «Elle m’a dit ». Des jets d’encre avortés à leurs ultimes étapes, Mehdi n’ayant pas été convaincu par la morale qu’il voulait distiller, à travers leurs méandres. « Je me dois d’être honnête avec moi-même avant de l’être avec les autres. Si je ne suis pas convaincu de l’histoire, comment veux-tu que mes lecteurs le soient ? » affirme-il, dans un élan d’autocritique qui souligne le caractère méticuleux de l’auteur.

« Tu avais raison ! », est un titre qui maquille à peine, l’énorme mea-culpa que fait Mehdi à son être, face à l’avoir qui lui a été légué par feu son père. L’écrivain promet de se dévoiler, et de mettre à nu d’autres facettes de sa personnalité, inconnue pour beaucoup , »son côté sentimental et son attachement à la famille ! »

« Véritable tournant de sa vie, le trépas de son père a été un déclic, un point de non-retour qui a exacerbé la façon d’être du jeune auteur, mais pas que… « Tu avais raison », sera un geyser d’émotions et de confessions, étalé sur 4 chapitres chacun racontant une étape clé de la vie d’un homme qui, comme nous tous, a compris bien que sur le tard, que les parent ont, finalement, toujours raison ! », lit-on sur le communiqué.