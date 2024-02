Dans cet entretien, réalisé en marge de la rencontre-signature du livre Palais et forteresses d’Al-Mansur Ed-Dahbi, sublimés par son vizir Abdelaziz El Fashtali, tenue jeudi 22 février 2024 à la coupole du Parc de la ligue arabe, Soad Belkziz, co-auteure avec son père Mohamed Ben Abdeljalil Belkeziz de l’ouvrage, livre les défis et les leçons de son dernier opus. Un ouvrage qui emmène le lecteur dans un voyage dans le Maroc du XVIe via le prisme d’un patrimoine architectural enrichi par le plus célèbre sultan de la dynastie saadienne.

H24info: Quelles ont été les difficultés rencontrées lors de vos recherches et documentation ?

Soad Belkziz : Pour réaliser cet ouvrage, on a pris le document d’El Fashtali qui était très difficile et pratiquement illisible. Mais il fallait faire des recherches en amont, parce qu’il y avait des choses qu’il expliquait et qu’on ne connaissait pas. On a donc essayé de comprendre. Par exemple, quand il parle de Mohammadia comme une ville au Sud, on s’est posé la question et finalement il fallait faire des recherches pour savoir que Mohammadia était la ville de Taroudant. Il fallait faire énormément de recherche pour arriver à comprendre, situer et expliquer aux gens.

Quels enseignements peut-on en tirer ?

Il y a beaucoup d’enseignement à tirer de cet ouvrage. D’abord des découvertes, les choses expliquées par El Fachtali qui n’étaient pas connues jusqu’à maintenant, c’est donc une avancée que ce soit au niveau de l’architecture, de l’hydrologie. Chacun peut trouver ce qu’il veut. Il y a de la sociologie, de l’astrologie, il y a énormément de potentiel dans ce livre.

Lire aussi. «Palais et forteresses d’Al-Mansur Ed-Dahbi», une ode scientifique à l’histoire du Maroc

Quel a été l’apport de votre père dans ce livre ?

C’est un grand érudit et je n’aurais pas pu lire ce document sans lui. Il y avait donc une symbiose et c’est quelqu’un qui a pu déchiffrer des termes assez difficiles. Il comprenait tous les termes et savait quand un terme était mal écrit et qu’il fallait le réécrire. C’est lui qui a fait le maximum pour écrire ce texte en arabe, et après on l’a traduit en français et en anglais.

Infos pratiques:

Editeur : ID Territoires

Nombre de pages : 174 pages

Mois et année de parution : février 2024

Disponible en ligne sur www.idterritoires.ma et chez les librairies partenaires à travers tout le Maroc.