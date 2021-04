La maison de ventes aux enchères, « Artcurial Maroc » organisera le 23 mai prochain à Marrakech, une vente aux enchères d’œuvres de plusieurs artistes marocains de renom, dont Mohamed Melehi, auquel cette maison a choisi de rendre hommage.

Cette vente aux enchères présentera 11 œuvres de Mohamed Melehi, grand artiste marocain décédé en octobre 2020, indique un communiqué de cette maison de vente aux enchères.

Parmi les lots phares de cette vacation, figurent deux plafonds peints et des compositions en bois de cèdre sculpté, réalisées en 1969 par Mohamed Melehi pour un établissement hôtelier à Kélaat M’gouna, outre des moucharabieh et plafonniers de l’artiste Mohamed Chebaa.

Dès la fin des années 60, le talent de Mohamed Melehi (1936-2020) et celui de Mohamed Chebaa ((1935-2013), tous deux socles de l’Ecole des Beaux-arts de Casablanca, rencontrent celui du duo d’architectes Patrice de Mazières et Abdesslem Faraoui, rappelle la même source.

Instigateurs d’une architecture moderne inspirée du courant brutaliste, ils réalisent ensemble de nombreux projets extrêmement innovants, dans le cadre de la promotion de la région du Grand Sud du Royaume, intégrant les œuvres à l’architecture.

« Cette vente rend hommage à un grand artiste que nous avons malheureusement perdu l’année dernière. Mohamed Melehi qui illustre la richesse du patrimoine national marocain. Il a su établir un dialogue entre art traditionnel et art contemporain. Les plafonds peints et les compositions en cèdre sont très symboliques de son talent et de sa modernité », a souligné le directeur d’Artcurial Maroc, Olivier Berman.

Né à Assilah en 1936, Mohamed Melehi est peintre, graphiste, enseignant, muraliste et acteur culturel, une figure centrale et de premier plan de l’art marocain et de l’histoire du modernisme.

Diplômé de l’École des Beaux-arts de Tétouan en 1955, il s’envole pour apprendre les beaux-arts à Séville et Madrid, la sculpture à Rome et l’estampe à Paris.

Au début des années soixante, il voyage aux États-Unis, où il étudie à l’Université de Columbia pendant deux ans avant de retourner au Maroc en 1964. Melehi explore le patrimoine culturel marocain comme principale source d’inspiration et utilise une palette de couleurs audacieuse.

Mohamed Chebaa est natif, quant à lui, de Tanger en 1935. Après l’obtention de son diplôme à l’école des beaux-arts de Tétouan, il part en Italie pour poursuivre, de 1962 à 1964, des études à l’Académie des beaux-arts de Rome.

De retour au Maroc, il enseigne à l’école des Beaux-arts de Casablanca, avant d’être nommé directeur de l’Institut National des Beaux-arts de Tétouan. Chebaa est l’une des figures importantes de la peinture moderne au Maroc.