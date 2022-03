L’Orchestre andalou israélien d’Ashdod se produira au Théâtre Mohammed V de Rabat le 30 mars 2022, en compagnie de 55 artistes Marocains et Israéliens sous la houlette du grand maître Mohamed Briouel.

Abderrahim Souiri, Emile Zrihan, Shir Ifrah, Abir El Aabid et Chaimaa Imran se produiront aux côtés de l’Orchestre andalou Israélien d’Ashdod et l’Orchestre feu Abdelkrim Rais, sous la direction de maitre Mohamed Briouel le mercredi 30 mars au Théâtre Mohammed V de Rabat et le jeudi 31 mars au Palais du Méchouar à Casablanca.

Ce «rassemblement légendaire», sous l’égide du Ministère marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, intervient après la récente normalisation des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël.

La coopération culturelle et artistique entre les deux pays n’est pas nouvelle. Récemment l’Orchestre marocain Symphonyat et l’Orchestre Jérusalem East & West ont régalé au festival Song of the Dove, qui s’est déroulé le 3 mars au parc national de Timna en Israël.