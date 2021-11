Le Prix de la littérature arabe 2021, unique récompense française distinguant la création littéraire arabe, a été décerné à l’auteure omanaise Jokha Alharthi pour son roman « Les Corps célestes » paru aux éditions Stéphane Marsan.

Le jury, composé de personnalités du monde des arts et de la culture ainsi que de spécialistes du monde arabe, a salué « un roman captivant et poétique qui permet de découvrir une société omanaise en pleine mutation, ainsi que les conditions de vie et les aspirations de sa population. Bien qu’il soit ancré dans la réalité omanaise, ce livre parle pour toute l’humanité et s’adresse à l’universel », indique l’IMA sur son site internet.

Le jury a également souligné « la qualité littéraire remarquable de la traduction de Khaled Osman qui réussit magistralement à transmettre l’esprit de l’œuvre ».

Dans un communiqué, le Président de l’IMA, Jack Lang, a rappelé le caractère unique du Prix et son rôle essentiel en tant que « caisse de résonnance pour les écrivains qui témoignent de l’extraordinaire vitalité de la littérature contemporaine arabe ».

Jokha Alharthi succède à l’écrivain soudanais Abdelaziz Baraka Sakin qui avait reçu le Prix de la littérature arabe en 2020 pour son roman Les Jango (Zulma) traduit de l’arabe par Xavier Luffin.

L’auteure omanaise s’inscrit ainsi dans la lignée des auteurs talentueux qui ont été récompensés par le Prix de la littérature arabe, à l’image de Jabbour Douaihy, le premier lauréat du Prix en 2013. Primé pour son roman Saint Georges regardait ailleurs (Actes Sud), il est décédé le 23 juillet dernier au Liban, laissant derrière lui une importante œuvre romanesque.

Jokha Alharthi est née en 1978 à Oman. Elle est professeure au sein du département d’Arabe à la Sultan Qaboos University, à Mascate. Elle a fait ses études à Oman et au Royaume-Uni, où elle a obtenu un doctorat en littérature arabe classique à l’Université d’Édimbourg.

Booker Prize

En 2019, son roman « Les Corps célestes » devient le premier roman de langue arabe récompensé par l’International Booker Prize et le premier roman d’une auteure omanaise traduit en langue anglaise.

« Je suis heureuse de savoir que mon roman contribuera à faire connaitre la littérature arabe et plus particulièrement la littérature omanaise (qui n’est elle-même pas toujours mise en avant au sein de la littérature arabe), en langue française. J’espère que cela pourra encourager les lecteurs, qu’ils soient familiers ou non avec les écrivains omanais et arabes, à se plonger dans le monde fascinant de la littérature arabe », a déclaré Jokha Alharthi.

Créé en 2013 par l’Institut du monde arabe (IMA) et la Fondation Jean-Luc Lagardère, le Prix de la littérature arabe est l’une des rares récompenses françaises distinguant la création littéraire arabe. Le Prix promeut l’œuvre d’un écrivain ressortissant de la Ligue arabe et auteur d’un ouvrage écrit ou traduit en français.

« Valoriser et diffuser en France la littérature arabe en plein temps fort de la rentrée littéraire, telle est la volonté des fondateurs de ce prix, qui s’inscrit également dans le travail de fond mené par l’IMA, plus largement, sur ce sujet, avec notamment ses Rencontres littéraires et sa Nuit de la poésie », souligne l’IMA.

Pour rappel, la Marocaine Leïla Bahsaïn était en lice pour l’édition 2021 de ce Prix avec son roman « La théorie des aubergines ». Lauréate du prix de la Nouvelle de Tanger 2011 et du Prix Méditerranée du premier roman, Leïla Bahsaïn avait été retenue dans la sélection officielle du Prix de la littérature arabe en 2019 avec son premier roman « Le Ciel sous nos pas » paru chez Albin Michel.