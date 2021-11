Contraints par la crise sanitaire à une absence d’une année, les Semaines du film européen sont de retour à Marrakech, Casablanca, Rabat et Agadir du 24 novembre au 10 décembre 2021. Au programme? Les meilleurs films européens de 2020 et 2021.

Manifestation culturelle phare de l’Union européenne et un des rendez-vous des cinéphiles marocains parmi les plus importants, les Semaines du film européen entament leur 28e édition ce soir, à Marrakech, après une année creuse due à la pandémie. Les villes de Casablanca, Rabat et Agadir prendront le pas par la suite au sein de la programmation.

En projection cette année, 8 films européens, primés ou sélectionnés à Cannes, Venise, Toronto, San Sébastien et d’autres festivals internationaux, ainsi qu’une sélection de courts métrages du sud de la méditerranée.

Les Semaines du film européen 2021 auront lieu comme suit :

Marrakech: du 24 novembre au 1er décembre 2021 au Cinéma Le Colisée – séance à 19h

Casablanca: du 26 novembre au 03 décembre 2021 au Cinéma Rif – séance à 20h.

Rabat: du 29 novembre au 06 décembre 2021 au Cinéma Renaissance – deux séances par jour : 18h et 20h30

Agadir: du 03 au 10 décembre 2021 à la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Souss-Massa – séance à 19h.

Initiative de l’Union européenne au Maroc qui aspire à faire découvrir au public marocain de grands succès européens à travers le regard de cinéastes de renom sur une Europe de diversité, les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union européenne au Maroc, en collaboration avec les ambassades et instituts culturels des Etats membres de l’UE.

Elles sont également organisées en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre Cinématographique Marocain , la Fondation Hiba, l’Ecole Supérieure des Arts Visuels de Marrakech, Cinéma Le Colisée à Marrakech, Cinéma Rif à Casablanca, et la Chambre de Commerce, d’Industrie et des Services de Souss-Massa à Agadir.