L’Institut Cervantes de Casablanca accueille la chanteuse espagnole Barbarita pour un concert-spectacle inédit lors duquel elle présentera son nouvel album intitulé Cierra le malata (Ferme la valise).

La Madrilène Barbara Moreno, alias Barbarita se donnera en spectacle le 19 février à l’Institut Cervantes de Casablanca. «Cierra le malata est plus qu’un concert : c’est un voyage, une histoire, un spectacle de musique et de danse, un voyage poétique et théâtral à travers le nouvel album de Barbarita, où le visuel, le musical et le corporel trouvent leur place dans une valise qui, une fois ouverte, nous transporte dans un univers où les ténèbres cèdent la place à la lumière, et qui, une fois fermées, nous libère symboliquement de notre propre histoire», écrit l’Institut.

La chanteuse installée depuis 2006 à Casablanca sera accompagnée de Samir Idir (percussion), Yacine Assody (guitare), Flips (voix), Ester Lozano & Marie Bruel (danse).

Le concert aura lieu au théâtre de l’Institut Cervantes de Casablanca, 31 rue d’Alger, à 19h, avec une entrée de 50 DH en vente anticipée à l’Institut. Les places sont limitées.