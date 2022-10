Dans ses dernières œuvres exposées jusqu’au 31 octobre à DS Gallery à Casablanca, Youness Miloudi, alias Kassita, rend hommage à « la musique d’hier et d’aujourd’hui ».

À travers une trentaine de portraits de chanteurs marocains, égyptiens ou encore libanais, Youness Miloudi rend un hommage hors du temps à la musique arabe. Des cassettes audio qu’il a collectionnées au fil des années, il en a peint des icônes comme Fayrouz, Abdel Halim Hafez et Farid El Atrache, mais aussi Abdelwahab Doukkali, Haja El Hamdaouia et Hindi Zahra.

« C’est un concept où j’essaie toujours de rendre hommage aux artistes marocains d’abord, en travaillant sur chaque région du Maroc, surtout sur les anciens artistes qui ont travaillé sur la culture de chaque région », nous confie l’artiste diplômé de l’École des Beaux-Arts de Casablanca.

« Il y a aussi un grand partage entre l’Egypte et le Maroc. Dans chaque famille marocaine, on trouve forcément des cassettes d’Oum Kalthoum et Abdel Halim. C’est pour ça que j’ai choisi de mettre plus en avant les artistes marocains et égyptiens », poursuit Younes Miloudi.

L’exposition « Play it again« , organisée en partenariat avec la galerie itinérante Art First et DS Automobiles, est à découvrir à DS Gallery, à Casablanca. L’artiste natif d’Oujda a commencé à y travailler en 2012. Il a d’abord commencé à s’intéresser de plus près à la culture musicale de chaque région du Maroc, comme le style Ahidous, la musique gharnatie, l’Aïta ou encore le Melhoun.

« Après cinq ans de recherche, j’ai fait ma première exposition Kassita en 2017. Aujourd’hui, j’en suis à ma sixième en solo, en plus d’autres expositions collectives », se réjouit-il.

Son parcours dans les Beaux-Arts de Casablanca lui a servi comme une période de recherche. Dans l’atelier de recyclage de l’école, il créa des objets d’art à partir de matériaux usés, en transformant VHS, cassettes audio et pochettes en support à ses créations. Résultat: des portraits pop hauts en couleurs qui nous replonge dans une époque musicale pleine de nostalgie.