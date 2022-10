« Je présente mes excuses à toutes les personnes heurtées par mes propos, à commencer par les autorités et mon public », a déclaré Taha Fahssi, alias « ElGrande Toto », lors d’une conférence de presse bondée.

« Le rap a un langage particulier, peut-être que je n’en ai pas fait un bon usage au bon moment », a concédé l’artiste casablancais de 26 ans, rappeur très connu, aux millions de vues sur YouTube.

Fin septembre, ElGrande Toto avait reconnu fumer du kif devant la presse après un concert à Rabat : « Je fume du hashish et alors ? », avait-il asséné. « Ça ne veut pas dire que je suis un mauvais exemple » pour le public, avait-il ajouté.

Ces déclarations, amplifiées par des sites d’information et les réseaux sociaux, ont provoqué l’indignation dans ce pays, classé comme le premier producteur de cannabis au monde selon l’ONU, mais où l’usage récréatif de la plante est interdit.

La polémique « a pris trop d’ampleur c’est une très bonne leçon pour moi », a reconnu le rappeur.

Taha Fahssi a été interdit jeudi de quitter le territoire marocain et a été convoqué par la police de Casablanca.

« Nous ignorons l’objet de cette convocation », a précisé dimanche son avocat, Me Abdelfattah Zahrach, lors de la même conférence de presse.

Un journaliste marocain établi en Belgique a porté plainte contre Taha Fahssi, l’accusant d' »incitation à la consommation de drogue » et de « diffamation », à la suite de publications sur les réseaux sociaux, a indiqué à l’AFP un défenseur du journaliste, Me Mohamed Karrout.

ElGrande Toto est l’artiste arabe le plus recherché au Maghreb et au Moyen-Orient sur la plateforme Spotify, avec plus de 50 millions d’écoutes en 2021. Sa chaîne YouTube cumule 2,7 millions d’abonnés et plus de 431 millions de vues.