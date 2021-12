La plateforme de streaming Spotify a annoncé que le rappeur marocain El GrandeToto a été l’artiste le plus écouté au Maroc et dans le monde arabe en 2021.

« Cette année, l’artiste le plus streamé au Maroc fut également l’artiste arabe le plus streamé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Il s’agit de ‘ElGrandeToto’. Le premier album concocté par ce rappeur marocain de 25 ans s’appelle ‘Caméléon’: il est sorti en mars dernier et ne cesse, depuis, de dominer les charts Spotify, dépassant aujourd’hui les 50 millions de streams », indique Spotify dans un communiqué. Si 2020 a été l’année où le monde entier s’était retrouvé confiné, 2021 a été l’année des nouvelles normalités, fait savoir le communiqué. Sur Spotify, l’année 2021 a tout simplement réussi à nous tenir en haleine ! Spotify dévoile aujourd’hui sa toute nouvelle expérience personnalisée intitulée ‘Wrapped’. Dans le même temps, Spotify vient de révéler les artistes, albums, chansons et playlists des créateurs qui ont le plus marqué l’année 2021, et qui furent les plus streamés et écoutés par plus de 381 millions d’utilisateurs dans le monde. Ainsi, ElGrandeToto mène le peloton, mais ce qui est remarquable est que les artistes hip-hop occupent chaque place dans la liste des dix titres les plus streamés au Maroc. Ce sont les Fans qui maîtrisent les règles du jeu, en écoutant leurs chansons préférées en boucle. ElGrandeToto est en tête avec « Mghayer » en première place, suivi par CKay et son « love nwantiti (feat. ElGrandeToto) – North African Remix », and Tagne qui ferme la marche des top 3 avec « Nadi Canadi ».

Second au podium des artistes les plus écoutés, l’artiste « Inkonnu ». Comme son nom l’indique si bien, son rap semble venir d’ailleurs. Juste le mot « alien » est un appel à l’action pour ses fans, et ils sont à l’écoute ! Inkonnu est devenu le premier rappeur arabe à figurer au classement mondial de Spotify. Deux cultures, un choix : tel est le mantra de « Tagne » qui s’est accaparé la troisième place sur le podium des artistes les plus écoutés au Maroc. Tagne rappe depuis dix ans, mais ce n’est que récemment qu’il a décollé avec le single « Nadi Canad », sorti le 14 mars dernier, est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands succès marocains. Ce single figure d’ailleurs parmi les titres les plus streamés au Maroc sur Wrapped 2021. La quatrième place est occupée par « Stormy ». On ne se lasse pas d’écouter les sons de ce natif de Rabat qui font montre du savoir-faire d’un artiste confirmé qui veut tout et tout de suite. En effet, une génération de jeunes marocains se retrouve dans les chansons originales que ce jeune homme compose. Reconnu au sein du cercle très fermé des hip- hop stars et soutenu par ses pairs en plus d’être très apprécié par ses fans, Stormy est rapidement devenu un artiste influent pour tous les aficionados du rap marocain. On retrouve à la cinquième place la fine fleur d’Oujda : « Draganov ». Il figure désormais au panthéon des artistes les plus célèbres de l’est du pays. Sa participation au concours Génération Mawazine en 2014 lui a permis de se faire connaître du grand public, mais aussi de démontrer son talent de rappeur à travers un flow innovant et des textes acérés, son album “Colors” sortie en septembre cette année restera un des chefs d’oeuvres du Rap Marocain.

Ces artistes reflètent l’industrie actuelle de la musique, telle que les fans la construisent, et ABATERA est un clin d’œil à la croissance éblouissant du hip-hop marocain et à la diversité du talent qui a amené le rap « made in Morocco » à la place qu’il occupe aujourd’hui.

Le rap marocain est plus grand et plus disruptif que jamais, et la toute nouvelle playlist ABATERA le démontre tous les jours puisqu’elle a connu des millions de streams et éveillé toute une génération d’auditeurs attirée par le son unique qui provient du Maroc, cet incroyable carrefour du monde où l’Afrique rencontre l’Europe et le Moyen-Orient. La playlist ABATERA a vu le jour en septembre et a rapidement réussi à confirmer sa place de deuxième playlist Spotify la plus populaire au Maroc. ABATERA est ainsi devenue la destination ultime pour tout ce qui se rapporte au hip-hop marocain. Les talents locaux sont en train d’exploser sur la scène et ABATERA est la porteuse du son unique de la culture rap marocaine à travers toute la planète. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce que le monde a écouté le plus en 2021, consultez le blog For the Record de Spotify. A partir d’aujourd’hui, les utilisateurs éligibles pourront également accéder à l’expérience personnalisée Wrapped, et ce exclusivement à travers l’application mobile Spotify (iOS et Android). Spotify 2021 Wrapped Maroc:

– Les artistes les plus diffusés au Maroc: 1. ElGrandeToto 2. Inkonnu 3. Tagne 4. Stormy 5. Draganov 6. BTS 7. Drake 8. Kouz1 9. Snor 10. Damso

– Les chansons les plus diffusées au Maroc:

1. ElGrandeToto – « Mghayer » 2. CKay – « love nwantiti » (feat. ElGrandeToto) – North African Remix 3. Tagne – « Nadi Canadi » 4. Inkonnu – « 7ali Ya 7ali » 5. ElGrandeToto – « Haram (Pablo II) » 6. ElGrandeToto – « ALOHA ! » 7. Inkonnu – « Zahri » 8. ElGrandeToto – « Thezz » (feat. Smallx) 9. Inkonnu – « Moral » 10. ElGrandeToto – « Obscurité » (feat. Hamza)

– Albums les plus diffusés au Maroc:

1. ElGrandeToto – Caméléon 2. Inkonnu – Arabi 3. Stormy – Jackpot 4. Draganov – Colors 5. Tagne – Moroccan Dream 6. Smallx – Phoenix 7. LFERDA – Tonton 8. ISSAM – Crystal 9. Pop Smoke – Shoot For The Stars Aim For The Moon 10. PNL – Deux frères

– Listes de lecture Spotify les plus populaires au Maroc: 1. Today’s Top Maghreb Hits 2. ABAT∑RA 3. Hot Hits Maghreb 4. Top Maghreb Pop 5. Raï Hits 6. Morocco Sounds 7. Today’s Top Hits 8. This Is ElGrandeToto 9. Maghreb Hip-Hop 10. Rai Classics