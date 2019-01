Casablanca: un musée de la publicité inauguré à l'occasion des Impériales 2019

A l'occasion de la 3e édition des Impériales, grand rassemblement des professionnels du marketing, de la communication, des médias et du digital, un musée éphémère retraçant l'histoire de la publicité au Maroc de 1910 à nos jours, a été inauguré lundi dernier, à la galerie de l'immobilier Prestigia Anfa.

L'exposition, prévue le temps de l'événement (du 21 au 25 janvier), se prolongera finalement jusqu'à la fin du mois de février, à la suite du fort engouement connu lors de l'inauguration. Les visiteurs pourront découvrir plusieurs affiches de publicité, spots TV, emballages de produits mais également l'évolution technologique des appareils audiovisuels avec la présentation d'anciens téléviseurs, radios, caméras, magnétoscopes, etc.

Anouar Sabri, président de l'association des Impériales, explique la complexité du travail de recherches en amont de l'exposition, auprès de nos confrères de L’Économiste. "Pour récolter tous ces trésors, nous avons écumé les marchés aux puces, pris contact avec des particuliers et nous avons également eu certains spots et affiches de la Régie de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT)".

Le but étant de collecter progressivement le patrimoine publicitaire du royaume et in fine concrétiser un musée permanent. C'est ce qu'espère Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées du Maroc, qui, au micro du quotidien Le Matin, a commenté cette exposition comme étant la "semence d’un futur et permanent musée de la publicité".

Noureddine Ayouch, président du Conseil de Shem's Publicité, défend également ce projet de musée permanent de la publicité. "Ce qu’il faut maintenant, c’est lui trouver un lieu et j’espère que le gouvernement investira, aux cotés des professionnels, pour la création d’un véritable musée de la publicité au Maroc", a-t-il déclaré à nos confrères du Matin.

Cette 3e édition s'est déployée sous le thème "Les défis des marques au Maroc", en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication. Des workshops, débats, jobdating sont animés par des professionnels de la communication et des consultants formateurs tout au long de cette semaine.

La semaine des Impériales 2019 se poursuit demain avec un dîner de gala, lors duquel seront révélés les noms des gagnants du prix "Les Etoiles" qui récompense les talents d'entreprises, d'agences et de campagnes notables en 2018.