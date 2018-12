Vidéo. Fondation nationale des musées du Maroc: Mehdi Qotbi fait le bilan d'étape

A la tête de la Fondation nationale des musées du Maroc depuis 2011, Mehdi Qotbi a largement contribué à remodeler et valoriser le patrimoine muséographique national. Il nous livre ses impressions dans cette vidéo où il nous explique tout le travail de la Fondation.

Parmi les objectifs de la Fondation, la démocratisation de la culture, ainsi que le renforcement, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel et artistique marocain. Pari réussi : aujourd’hui, de nombreux musées ont pu bénéficier d’une rénovation et d’une mise à jour salutaire.

Transformés en espaces publics accueillants et attractifs, ils attirent un public toujours plus nombreux, venu découvrir des expositions exceptionnelles et des œuvres rares de peintres illustres. Le point avec le président.