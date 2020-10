Après l’appel au boycott, le concert de Saad Lamjarred au Caire annulé

Les centaines d’appels au boycott, les internautes ont eu gain de cause avec l’annulation du concert de l’artiste marocain Saad Lamjarred qui devait avoir lieu au Caire.

Le chanteur marocain, Saad Lamjarred, ne se produira finalement pas au Caire. L’annulation a eu lieu après une forte polémique sur les réseaux sociaux, où les internautes égyptiens sous l’hashtag «Nous ne voulons pas de Lamjarred en Égypte» ont dénoncé sa venue alors qu’il est toujours accusé de viol dans diverses affaires.

We shouldn’t be supporting a rapist and giving him a platform in our country #مش_عايزين_لمجرد_فى_مصر https://t.co/pKiJuEmi0f

— JD (@bentwallahi) October 12, 2020