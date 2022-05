Les beaux jours arrivent, une occasion d’aller voir une pièce de Shakespeare en plein air ou d’assister à un concert. Voici une sélection des activités culturelles à ne pas manquer ce week-end.

Théâtre – Roméo et Juliette (ou la douloureuse histoire de Juliette et de son Roméo)

Anne-Laure Liégeois met en scène Roméo et Juliette de Shakespeare dans un spectacle-feuilleton créé au Maroc. En trois épisodes, trois langues et trois lieux. On assiste à la tragédie fulgurante des amants de Vérone sur fond de conflit de classes. Dans cette version pour seize comédiens, les langues se parlent, se répondent : l’arabe est la langue du Prince et de Paris, Roméo parle français et Juliette le darija, écrit l’Institut français qui organise cet évènement en plein air au cœur de Casablanca.

Quand? le samedi 7 mai à 15h

Où? Place Firdaous – Quartier Oulfa – Hay Hassani

Prix? Entrée libre et gratuite

Gnaoua Live : Saad Tiouly à La F.O.L

Après plus de 10 ans de tournée dans les regroupements de la musique Gnaoui dans tout le Maroc, Saad Tiouly se donne en spectacle à La F.O.L Casablanca, pour mettre à l’honneur la culture Gnaoua.

Quand? Le vendredi 6 mai à 20H

Où? 16, Rue Moussa Ibn Noussair – Gauthier – Casablanca

Prix? PRIX: 50 DH Infos & réservation : +212 5 22 26 67 51 / +212 6 23 07 76 62



Docteur Alil et Mister Vardar

Docteur Alil & Mister Vardar est un hommage au génialissime Jerry Lewis et une comédie hilarante qui traîte de la vie dans une entreprise.

Claude a un physique « particulier », il est le souffre-douleur de son chef de service Mr Guidon. Tous les deux sont sous le charme de Rosanna, la jolie secrétaire qui cache bien son petit jeu. Tout ce beau monde travaille dans une usine dirigée de main de maître par Madame DeBrouckere. Ne supportant plus les humiliations de son chef de service, Claude va prendre une potion magique qui va le transformer !



Quand? Le vendredi 6 mai à 19H30

Où? 16, Rue Moussa Ibn Noussair – Gauthier – Casablanca

Prix? PRIX: 50 DH Infos & réservation : +212 5 22 26 67 51 / +212 6 23 07 76 62

Le grand retour du FICAM

Le festival International du cinéma d’Animation de Meknès fête son vingtième anniversaire cette année. Le public pourra ainsi profiter des projections de Longs-métrages en compétition; de Longs-métrages hors compétition, des séances évènements et des écrans larges pour le plaisir des petits et des grands. En présence de professionnels de renom qui vient présenter leurs films du 6 au 11 mai.

Pour consulter le programme complet cliquez ici.

Small X et Tagne en concert à Rabat

Les deux rappeurs les plus en vogue en ce moment se produiront à Rabat pour le grand plaisir de leurs fans.

Quand? le samedi 7 mai à 20h

Où? Cinéma Renaissance de Rabat

Prix? 100 DH

Said Messari expose « La Noblesse du papier »

La Noblesse du papier » est l’intitulé d’une exposition de l’artiste maroco-espagnol Said Messari, prévue du 12 mai au 12 juin prochains au siège de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger à Rabat. Le vernissage aura lieu le 12 mai à 18H30 à l’espace Rivages.