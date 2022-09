Plusieurs artistes marocains figurent dans la liste officielle des nominés pour les All Africa Music Awards (AFRIMA-2022), publiée, mercredi, par le Comité exécutif international des AFRIMA, en collaboration avec la Commission de l’Union africaine (CUA).

Dans la catégorie « Best Male Artist in Northern Africa », sont en lice Draganov pour son track « Chichi », El Grande Toto avec « Salade Coco » et Snor avec « Kasseta ».

Faouzia avec « RIP Love », Jaylann avec le morceau « Oui Oui », Manal/ »Makhelaw Magalou », Marwa Loud & Moha K « Ghir Ntiya » et Rym/ »Stylo Warqa » concourent pour le Prix de « Best Female Artist in Northern Africa ».

Faouzia/ »RIP Love » et Moha K, Marwa Loud/ »Ghir Ntiya » sont également en lice dans « Best African Act In Diaspora (Female) ».

Kouz1 avec « Magic » fait partie de la liste des nominés pour le Prix « Best Artist, Duo or Group in African Pop ».

Chaama & Eljoee avec « Burakia » et Manal/ »3ari » vont concourir pour le titre « Best Female Artist in Africa Inspirational Music ».

D’un total de 9.067 entrées soumises, le nombre le plus élevé jamais enregistré, le jury AFRIMA a sélectionné 382 nominations à travers 39 catégories, indique un communiqué des organisateurs.

En tête des nominations, l’Afrique de l’Ouest avec 134 candidatures, soit 35 %, suivie de l’Afrique de l’Est (69 candidatures), l’Afrique australe (68 nominations), l’Afrique Centrale (52), l’Afrique du Nord(49), selon la même source.

En outre, la région de la musique mondiale, qui représente la musique des non-Africains dans la diaspora qui contribue encore à la croissance de la région africaine, complète la liste avec 10 candidatures, soit 2,6 %.

Le vote du public commence à l’échelle mondiale le 25 septembre, tandis que les principales récompenses auront lieu du 8 au 11 décembre. AFRIMA est une entreprise axée sur la jeunesse. Il s’agit d’une plateforme musicale qui reconnaît et récompense le travail et les talents des artistes africains à travers les générations.

AFRIMA stimule principalement les conversations entre les Africains, et aussi le reste du monde, en particulier sur le potentiel des arts créatifs, en plus de contribuer de manière significative à la cohésion sociale, ainsi qu’au développement durable en Afrique.