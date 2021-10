Un total de onze artistes marocains sont nominés pour AFRIMA Awards 2021 selon une liste publiée récemment par la Commission de l’Union africaine (CUA) et le Comité international des All Africa Music Awards (AFRIMA).

Les artistes Abir, Jaylan, Manal, Nada et Salma Rachid se lancent dans la course pour le prix de la « Meilleure artiste féminine d’Afrique du Nord ».

La chanteuse Abir concourt également pour les prix du « Meilleur artiste africain dans la diaspora (féminin) » et du « Meilleur artiste, duo ou groupe de pop africaine », alors que Manal ambitionne aussi de remporter le prix de « l’Auteur-compositeur de l’année ».

La catégorie du « Meilleur artiste masculin d’Afrique du Nord » attise la convoitise de Dizzy Dros, Hamza El Fadly, L7OR, Muslim et Zouhair Bahaoui.

Quant à El Grande Toto, il est en compétition acharnée avec 9 autres chanteurs pour décrocher le prix de « l’Artiste africain le plus prometteur ».

Le jury international d’AFRIMA, qui se compose de 13 membres, a reçu 8 880 candidatures au titre de l’édition 2021, un record. « Nous pensons avoir donné aux Africains et au monde entier les meilleures nominations et chansons », avait déclaré Hadja Kobele, membre du jury.

Les candidatures pour cette messe musicale, qui comprend 30 catégories continentales et 10 régionales, sont issues de 50 pays africains des cinq régions d’Afrique et de 10 pays d’Europe et d’Amérique du Nord, dont l’Espagne, le Royaume-Uni, les États-Unis d’Amérique, la France et le Portugal, entre autres.

L’AFRIMA Awards 2021 sera diffusé en direct sur 84 chaînes de télévision dans 109 pays depuis Lagos, au Nigeria, du 19 au 21 novembre prochain. Depuis 2014, l’AFRIMA est considéré comme la reconnaissance ultime de la musique africaine au niveau mondial.