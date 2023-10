Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret portant création du « Prix du Maroc de la jeunesse ».

Présenté par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, ce projet de décret est élaboré en tenant compte de l’importance capitale que revêt la jeunesse dans la grille des priorités du développement du Royaume, une importance consacrée par la Constitution, particulièrement dans les articles 26 et 33 et réaffirmée dans de plusieurs Discours Royaux, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Le nouveau modèle de développement a également accordé une attention particulière à cette catégorie en formulant un ensemble de recommandations qui ont servi de base à l’élaboration du programme gouvernemental, a ajouté Baitas.

Ce projet de décret vise à créer une compétition créative d’envergure nationale et d’instaurer un prix annuel baptisé « Le Prix du Maroc de la jeunesse », a souligné Baitas, notant que ce prix sera ouvert à la participation de toutes les catégories de jeunes, à l’instar du « Prix de la société civile » et du « Prix du Maroc du livre ».

Ce prix a pour objectif d’encourager les initiatives innovantes et créatives des jeunes marocains et des étrangers de la même tranche d’âge résidant légalement au Maroc, en leur apportant un soutien pour s’exprimer et développer leurs talents.

Baitas a, par ailleurs, fait savoir que ce projet de décret comprend un ensemble de dispositions définissant les catégories de ce prix qui touchent la recherche scientifique, l’innovation technologique, la créativité artistique et culturelle, le bénévolat et l’entreprenariat.

Outre la mise en place d’un jury, ce projet de décret spécifie également les montants des prix pour chaque catégorie ainsi que les critères d’éligibilité.

Ce projet de décret prévoit aussi l’élaboration d’un règlement interne spécifique à ce prix par le Département de la Jeunesse, détaillant les critères d’attribution du prix et les modalités de candidature, a fait observer Baitas.