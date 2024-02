C’est une finale 100 % arabe qui se jouera ce samedi 10 février au Qatar pour désigner le vainqueur de la Coupe d’Asie des Nations 2024. Elle opposera le pays hôte, tenant du titre, à la Jordanie, sous la houlette du coach marocain, Houcine Ammouta, qui n’avait jamais atteint ce niveau de la compétition. Voici où et quand suivre le match.



Grand outsider de la Coupe d’Asie des Nations de football (Qatar-2023), la sélection jordanienne a déjoué tous les pronostics et créé la sensation en accédant, avec l’art et la manière, à la finale du plus prestigieux tournoi asiatique. Des moments historiques pour tout le Royaume hachémite.

Cette grande finale, inédite, qui opposera la Jordanie au Qatar sera à suivre dès 16h00, heure marocaine, ce samedi 10 février 2024. Elle se jouera au Lusail Stadium et sera diffusée sur les chaînes SSC en Arabie Saoudite, sur la chaîne irakienne 4 en Irak, ainsi que sur la chaîne asiatique d’Abu Dhabi aux Emirats.

Vous pourrez également suivre ce match la chaîne Youtube de l’AFC Asian Cup.

Auteurs d’un exploit inédit dans les annales du football jordanien, les Nashama, dont la plus haute performance reste deux quarts de finale perdus en 2004 et 2011, commençaient à y croire au fil des matches, portés par le coach marocain aguerri Houcine Ammouta, qui n’a pas pourtant fait l’unanimité à son arrivée, il y a à peine quelques mois.

Discret mais méticuleux, Ammouta a réussi là où beaucoup d’autres ont échoué. Grâce à son sérieux, sa minutie et sa quête perpétuelle du meilleur, il a su engager les siens sur la voie de la perfection.

✨ 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄 ✨

It’s #AsianCupFinal day 🤩

Jordan are looking to write a new chapter in the #AsianCup history and Qatar are aiming for a second consecutive title!#AsianCup2023 | #HayyaAsia | #JORvQAT pic.twitter.com/TqooS7RvlS

— #AsianCup2023 (@afcasiancup) February 10, 2024