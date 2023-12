Le Maroc et le Portugal ont signé, samedi à Dubaï, une déclaration conjointe relative à un projet d’interconnexion électrique entre les deux pays, en marge de la Conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques (COP28).

Signée par la ministre de la transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, et le ministre portugais de l’environnement et de l’action climatique, Duarte Cordeiro, cette déclaration vise à renforcer les stratégies de développement des énergies renouvelables entre les deux pays, ainsi que les possibilités d’échange d’énergie entre les continents africain et européen.

Cette déclaration, dont la cérémonie de signature s’est déroulée au pavillon du Maroc à la COP28, a pour objectif également d’intensifier le dialogue afin d’assurer une transition énergétique résiliente et inclusive qui répond aux objectifs mondiaux dans le domaine du développement durable et du changement climatique, notamment en encourageant l’utilisation des énergies renouvelables et en accélérant la mise en œuvre de projets stratégiques d’intérêt commun, dont le projet d’interconnexion électrique entre les deux pays.

The Ministry of Energy Transition and Sustainable Development signed 3 important cooperation frameworks today at the COP28 in Dubai 👇

📝 A memorandum of understanding signed between the ministry of energy transition and sustainable development Kingdom of Morocco pic.twitter.com/I74KLfG12U

— MTEDD وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (@MTEDDMAROC) December 2, 2023