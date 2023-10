Dans un élan de raffermissement des liens de coopération militaire, le Maroc et l’Inde ont récemment co-organisé des manœuvres navales dans l’océan Atlantique, près de Casablanca.

Le troisième navire de patrouille de la marine indienne « INS Sumedha » et le navire de la Marine royale marocaine, le lieutenant-colonel Arrahmani, « ont mené un exercice de partenariat maritime près du port de Casablanca », indique l’ambassade l’Inde au Maroc sur X (ex-Twitter).

INS Sumedha & Royal Moroccan Naval Ship L C Arrahmani conducted Maritime Partnership Exercise near Casablanca Port, aimed at reinforcing commitment of India & Morocco to enhance maritime security & cooperation, build bridges of friendship and strengthen interoperability. pic.twitter.com/Ae0ED7iibU — India in Morocco (@indembrabat) September 26, 2023

Ces manœuvres visent « à renforcer l’engagement de l’Inde et du Maroc à améliorer la sécurité et la coopération maritimes, à construire des ponts d’amitié et à renforcer l’interopérabilité », précise la même source.

Ce n’est pas la première fois que les deux pays, qui entretiennent au passage des relations historiques fortes, tiennent ce genre d’exercices. Il y a un peu plus d’un an seulement, soit le 26 juillet 2022, le navire de la marine indienne INS Tarkash a entrepris un exercice de patrouille maritime avec le navire de la marine royale marocaine Hassan II au large du Port de Casablanca.

Au cours de cet exercice qui s’est étalé sur sept heures, diverses activités ont été menées. L’exercice, outre le renforcement des liens maritimes entre les deux pays, a donné l’occasion aux deux navires de mieux comprendre les procédures opérationnelles de chacun, renforçant ainsi l’interopérabilité entre les deux marines.

En mars dernier, des pourparlers entre le Maroc et l’Inde aurait été entamés pour le renforcement de la coopération militaire et industrielle entre les deux pays.

Des médias étrangers, dont Defensa, avaient rapporté qu’un accord portant sur la fabrication au Maroc de véhicules militaires est en passe d’être signé entre Rabat et New Delhi.