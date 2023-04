Concours de Coran: Zakaria Al-Zirik termine 3e

Le jury du concours « Otr Elkalam » (Parfum de la parole) de la catégorie du Coran a annoncé, vendredi, les gagnants du concours et leur classement.

Le Marocain Zakaria Al-Zirik a remporté la troisième place avec un prix d’un million de riyals, tandis que son compatriote Abdellah Doghri s’est classé quatrième avec un prix de 700.000 riyals.

Quatre récitants ont concouru pour la première place de cette édition, à laquelle ont participé les récitants marocains Zakaria Al-Zirik et Abdellah Doghri, et le Saoudien Abdelaziz Al Faqih qui a décroché la deuxième place, tandis que le récitant iranien Younes Shahmradi a gagné le grand prix de cette édition.

Le prix pour la première place est d’une valeur de 3 millions de riyals (800.000 dollars), alors que le prix pour le dixième concurrent s’élève à 80.000 riyals (21.300 dollars).

Quant à l’appel à la prière (Adhan), le candidat saoudien Muhammad Al-Sharif a remporté un prix de deux millions de riyals, tandis que la deuxième place est revenue à l’Indonésien Diaa Eddien Bin Nazar Eddine Din, qui a reçu un montant d’un million de riyals.

Rahif Al-Hajj s’est vu attribué la troisième place avec un demi-million de riyals, alors que le Britannique Ibrahim Asad a reçu 300.000 riyals.

Le concours dont les travaux ont été clôturés vendredi, a reçu 6 certificats du Livre Guinness des records.

L’évènement est le plus grand du genre au monde, avec plus de 50.000 participants et des prix totalisant plus de 12 millions de riyals.

Le concours vise à montrer les talents et les capacités des récitants et des muezzins en utilisant la meilleure interprétation.

Le concours international, qui est le premier du genre à combiner deux des plus grands rituels islamiques, décernera les prix aux vingt meilleures récitations du Coran et prestations d’Adhan. Le lauréat de la meilleure récitation du Coran recevra une récompense de 800.000 dollars, tandis que le lauréat du meilleur Adhan recevra la somme de 534.000 dollars.

Les candidats sont évalués par un jury spécialisé en performance vocale et en maqamat (structures musicales), sur la base de la qualité des performances, de la perfection de l’intonation, de l’expression émotionnelle et de la capacité à toucher humblement le cœur des auditeurs par une récitation ou un Adhan.