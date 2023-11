Le jury du Prix international du Koweït de mémorisation, déclamation et de psalmodie du Saint Coran a dévoilé mercredi la liste des lauréats de la douzième édition, parmi lesquels figure le Marocain Abdelbasset Warrash.

Abdelbasset Warrash a remporté la première place du Prix dans la catégorie «déclamation et psalmodie», tandis que la deuxième place est revenue à Abderrashid Razzaq du Pakistan, la quatrième place à Hassan Abdullah de Tanzanie et la cinquième place à Fateh Babou d’Algérie et Yousef Jassim Mohamed du Koweït.

Dans la catégorie «mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec psalmodie», la première place a été remportée par Abdelaalim Rahim Mohamed Hajji du Kenya, et dans la catégorie de mémorisation de l’intégralité du Saint Coran avec les dix lectures, Mohamed Ahmed Saad du Cameroun a remporté la première place, tandis que la première place dans la catégorie de mémorisation de l’intégralité du Saint Coran pour les enfants est revenue à Abdourrahmane Osama de Libye.

La cérémonie de clôture de la 12e édition, présidée par le Premier ministre koweïtien Cheikh Ahmed Nawaf Al-Ahmad Al-Sabah, s’est déroulée en présence du ministre de l’Information et ministre des Awqaf et des Affaires islamiques, Abdulrahman Badah Al-Mutairi, ainsi que de plusieurs personnalités koweïtiennes et étrangères, dont Abdelaziz Olasri, directeur des affaires islamiques au ministère des Habous et des Affaires islamiques, et l’ambassadeur de SM le Roi au Koweït, Ali Ben Issa.

La 12e édition du Prix international du Koweït de mémorisation, déclamation et de psalmodie du Saint Coran, organisée du 8 au 15 novembre sous le patronage de l’Émir de l’État du Koweït, Cheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a connu la participation de 121 personnes, hommes et femmes, venues de plus de 70 pays.