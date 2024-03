L’émissaire américain pour le climat John Kerry, sur le départ, a appelé vendredi les Etats-Unis à trouver de nouvelles méthodes importantes de financement de la lutte contre le réchauffement climatique.

L’ancien chef de la diplomatie américaine sous Barack Obama a prévenu qu’une « énorme déception » suivrait si les promesses historiques d’abandon des carburants fossiles n’étaient pas tenues.

John Kerry, qui quitte bientôt son poste d’émissaire, a qualifié d’historique l’accord trouvé en décembre à Dubaï à la COP28, pour son appel à se détourner des carburants fossiles, en grande partie responsables du réchauffement de la planète.

Mais il a également averti que cet accord ne devait pas être « réduit à de simples mots sur un bout de papier ».

L’inaction encouragerait « le cynisme et le renoncement » et provoquerait « une énorme déception à travers le monde », a-t-il dit au cercle de réflexion Council on Foreign Relations.

L’ex-sénateur démocrate et candidat à la présidentielle américaine en 2004 a affirmé qu’il allait se concentrer, en dehors des sphères gouvernementales, sur la mobilisation de financements privés, comme complément aux fonds publics pour la lutte contre le réchauffement climatique.

Selon le diplomate, les Etats-Unis devraient envisager un système de garanties financières pour les investisseurs, qui couvriraient les risques en cas d’échec de projets environnementaux.

« Il est l’heure de faire place à la créativité. Nous avons inventé par le passé de nouveaux instruments financiers lorsque nous en avions eu besoin, et j’estime que nous en avons besoin aujourd’hui », a-t-il déclaré.

L’ex-secrétaire d’Etat a évoqué son travail en tant qu’émissaire avec l’Indonésie et le Vietnam sur des partenariats nommés JETP, qui servent d’intermédiaires de financement entre un petit groupe de pays riches et une économie émergente, et visant à réduire la dépendance aux hydrocarbures ou à prendre d’autres mesures de lutte contre le réchauffement.

Mais le monde « n’a pas le temps » pour de tels accords « très personnalisés », a lancé John Kerry.

« Nous avons besoin d’aide pour déployer de plus grandes sommes avec davantage de confiance dans le fait que l’accord est rentable et que nous lui avons suffisamment retiré ses risques », a-t-il ajouté.

Une étude récente de l’ONG Climate Policy Initiative a souligné que selon certaines évaluations, des garanties de crédit pourraient mobiliser 6 à 25 fois davantage de financement que des prêts traditionnels — les pays émergents en particulier cherchant à réduire les incertitudes.