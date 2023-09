Après avoir perdu une place lors du dernier classement FIFA, le Maroc est de retour au 13e rang mondial. Sur le plan continental, les Lions de l’Atlas restent tout de même leaders.

Le nouveau classement mondial de la FIFA est tombé. Du haut de ses 1658.32 points, le Maroc fait son retour au 13e rang. C’est grâce à la dernière victoire de la sélection nationale face au Burkina Faso qui a valu aux Lions de l’Atlas les 2.82 points qui leur ont permis de se hisser à ce rang.

Rappelons que lors de ce même classement au mois de juillet, le Maroc avait reculé d’une place. La tanière de Walid Regragui s’était ainsi retrouvée au 14e rang mondial avant de revenir avec ce nouveau classement.

🇵🇹🇦🇷 Portugal climb, while Argentina remain at the #FIFARanking summit.

Plus, Morocco, Colombia, Denmark and Japan all make progress inside the top 20. pic.twitter.com/HC8neVEjsd

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 21, 2023