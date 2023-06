Quatre personnes ont été tuées et quatre autres blessées mardi dans une fusillade près d’une colonie israélienne en Cisjordanie occupée, ont rapporté l’armée et des secouristes israéliens.

L’armée israélienne a indiqué que des assaillants avaient ouvert le feu près d’une station essence à proximité de la colonie d’Eli (nord) et avoir « neutralisé » l’un d’eux, avant de partir à la recherche d’autres « suspects ».

« Des barrages ont été mis en place dans la région », a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Sollicitée par l’AFP, l’armée israélienne n’a pas précisé si l’assaillant « neutralisé » avait été tué.

Le Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix Rouge, a indiqué que quatre personnes ont été déclarées mortes sur place tandis que quatre autres ont été blessées, dont une se trouvant dans un état grave. Elles n’ont pas été identifiées dans l’immédiat.

*MDA Spokesperson* Update to the terror attack in Eli:

Total of 8 victims of shooting, 4 confirmed deceased by MDA Paramedics after medical assessment, and 4 injured: 1 serious, 2 moderate, 1 mild, all being conveyed by MDA MICUs to hospitals in Jerusalem and Petach Tikva.

— Magen David Adom (@Mdais) June 20, 2023