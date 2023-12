L’ONU demande jeudi à Israël de « mettre fin aux homicides illégaux » au sein de la population palestinienne en Cisjordanie occupée, dénonçant une détérioration rapide des droits humains dans cette zone.

« Le recours à des tactiques militaires et aux armes dans des contextes de maintien de l’ordre, l’utilisation d’une force non nécessaire et disproportionnée et l’application de restrictions de mouvement élargies, arbitraires et discriminatoires affectant les Palestiniens, sont extrêmement préoccupants », a déclaré le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, dans un communiqué.

Lire aussi. Cisjordanie: 3 Palestiniens tués par les forces israéliennes

Un Palestinien a été d’ailleurs tué jeudi à l’aube lors d’une incursion de l’armée israélienne à Ramallah, en Cisjordanie, au cours de laquelle des bureaux de change accusés par Israël de transférer de l’argent au Hamas ont été perquisitionnés, selon l’agence officielle palestinienne.

Un jeune Palestinien, Hazem Qattawi, a été tué et 14 autres blessés, dont quatre par balle, lors d’affrontements qui ont éclaté avec les soldats israéliens, a précisé l’agence Wafa.

Trois autres Palestiniens ont été arrêtés par l’armée « à leurs domiciles », selon la même source.

L’armée israélienne a en outre perquisitionné plusieurs bureaux de change et « saisi dix millions de shekels » (2,8 millions de dollars) dans différentes villes de Cisjordanie occupée, selon la même source.

Le ministère de la Défense israélien a indiqué que l’opération contre les bureaux de change avait été lancée après que le ministre Yoav Gallant « a signé un ordre les classant comme des organisations terroristes », les accusant de transférer des fonds au Hamas et au Jihad islamique, les deux principaux groupes armés palestiniens.