Deux Palestiniens ont été tués lors d’un raid mené par l’armée de l’occupation dimanche avant l’aube à Tulkarem, en Cisjordanie occupée, dans un contexte d’intensification des agressions israéliennes, a annoncé le ministère palestinien de la Santé.

Depuis le début d’année, la Cisjordanie a été le théâtre d’attaques palestiniennes répétées contre des Israéliens et de violences récurrentes de colons juifs à l’encontre de Palestiniens.

« Deux Palestiniens ont été tués par des balles réelles israéliennes de l’occupation » dans la ville de Tulkarem, a indiqué le ministère.

Il s’agit d’Ossaid Abou Ali, 22 ans et Abdel Rahmane Abou Daghash, 32 ans, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué, le mouvement islamiste palestinien Hamas a affirmé que le « martyr Ossaid Abou Ali » était l’un de ses combattants.

L’armée israélienne a confirmé avoir mené des opérations de « lutte contre le terrorisme » dans le territoire occupé.

Un soldat a été « légèrement blessé par des fragments de balle » lors d’affrontements dans le camp de réfugiés de Nour Chams, situé près de cette ville, a-t-elle ajouté.

Ibrahim al-Nimer, un résident du camp et représentant local du Club des prisonniers palestiniens, une association de défense des droits des Palestiniens détenus par Israël, a déclaré que « les deux étaient des civils ».

« L’armée est entrée dans le camp après 2H00 du matin (…), et a démoli les rues et certaines maisons », a-t-il déclaré à l’AFP.

Les forces israéliennes ont démantelé un « centre de commandement opérationnel » à l’intérieur d’un bâtiment du camp et ont découvert un grand nombre d’engins explosifs, a indiqué l’armée dans un communiqué.

Durant l’opération, « des suspects ont ouvert le feu et lancé des engins explosifs sur les forces qui ont riposté par des tirs réels », selon l’armée.

Un journaliste de l’AFP ayant visité le camp de Nour chams peu après le raid a vu le toit et les murs d’un bâtiment complétement effondrés et des habitants inspectant les dégâts.

