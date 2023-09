La circulation des véhicules lourds et camions est interdite sur la route nationale (RN) n°7 reliant Tahanaoute à Taroudant au point kilométrique (PK) n° 284 au niveau des douars Tamsoult et Ait Youba à la commune Tizi N’Test, a annoncé, mercredi, le ministère de l’Equipement et de l’Eau, proposant une solution de déviation via l’autoroute A3, la RN n°8, puis la RN n°10.

« La route nationale n°7 reliant Tahanaoute à Taroudant est interdite aux véhicules lourds et camions au droit du point kilométrique n° 284, au niveau des douars Tamsoult et Ait Youba à la commune Tizi N’Test relevant de la province de Taroudant », précise le ministère dans un communiqué.

🔴 #عاجل

📢 تعلن وزارة التجهيز والماء أنه جراء الهزة الأرضية القوية التي عرفتها بلادنا فإن الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين تحناوت وتارودانت مقطوعة في وجه مرور العربات الثقيلة والشاحنات عند النقطة الكلومترية 284 pic.twitter.com/VSJ074fj1U — Ministère de l’Equipement et de l’Eau (@Equipement_Eau) September 13, 2023

A la Suite au séisme de vendredi dernier, « le point précité a subi d’importantes dégradations, rétrécissant la chaussée et la rendant inadaptée au passage des véhicules lourds et des camions », explique la même source.

Le ministère indique que « la déviation est possible en empruntant à partir de Marrakech l’autoroute A3 ou la route nationale n°8 vers Agadir puis la route nationale n° 10 vers Taroudant ».

« Le ministère de l’Equipement et de l’Eau appelle également tous les usagers de la route à faire preuve de plus de prudence lors de la traversée de ce tronçon de route et à éviter de l’emprunter sauf cas d’extrême nécessité », souligne le communiqué.