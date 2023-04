Dans une publication sur son compte Facebook, le conseiller municipal FGD (Fédération de la gauche démocratique), Omar El Hyani, s’est dit scandalisé par les tarifs appliqués par les piscines publiques de Rabat.

Dans une publication partagée il y a quelques heures sur son compte Facebook, Omar El Hyani dénonce les tarifs de certaines piscines publiques couvertes de la capitale. Il s’agit des piscines de l’école primaire de Youssoufia et du lycée Hassan II.

« Les deux piscines qui ont été inaugurées sont situées à Youssoufia et au lycée Hassan II de Hassan, et elles ont été construites par la SDL Rabat Animation & Développement, c’est-à-dire uniquement sur fonds publics. Les tarifs applicables sont plus chers que ceux des piscines publiques parisiennes », écrit en préambule le député de la Fédération de la gauche démocratique (FGD).

« Est-ce parce que le niveau de vie des habitants de Youssoufia est supérieur à celui des habitants de Paris, ou parce que les habitants de Hassan jouissent d’un luxe que les Parisiens envient ? A part nous expliquer, que Dieu ait pitié des parents », dénonce le conseiller municipal.

Dans l’affiche tarifaire signée Rabat Animation et développement, la société de développement local (SDL) chargée de la vie sportive et culturelle, reprise par Omar El Hyani, on peut voir qu’un abonnement annuel coûte 3500 dirhams (2000 DH pour les enfants de 5 à 14 ans). L’abonnement trimestriel est de 1000 DH contre 43 euros en France.