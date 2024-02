Le Maroc est un pays stratégique pour la Société financière internationale (IFC) avec lequel nous avons d’excellentes relations, a affirmé le directeur régional de l’IFC pour l’Afrique du Nord et la Corne de l’Afrique, Cheick-Oumar Sylla.

« Le Royaume est un véritable laboratoire d’innovations pour IFC réalisant plus de 25 transactions pionnières, dont beaucoup ont été reproduites dans d’autres pays d’Afrique et dans d’autres régions », a indiqué M. Sylla dans un entretien accordé à la MAP.

Rappelant les projets financés par l’IFC au Maroc, M. Sylla a réitéré l’engagement de son institution à accompagner le Royaume pour atteindre les objectifs qu’il s’est fixés dans le cadre de son nouveau modèle de développement.

« Nous comptons développer des projets en nous concentrant sur le financement des collectivités locales pour réduire les disparités en matière d’infrastructure à travers le Maroc », a-t-il indiqué, notant que d’autres initiatives apporteront un soutien aux entreprises publiques dans leur transition vers des pratiques plus écologiques et des plans de décarbonation.

Et de noter que des efforts sont déployés pour verdir le secteur textile, élargir l’accès au financement pour les petites et moyennes entreprises, et renforcer les initiatives visant à garantir la sécurité alimentaire. « Nous souhaitons aussi continuer à favoriser l’expansion des entreprises marocaines en Afrique », a-t-il dit.

I was pleased to meet with @mohcine_jazouli to discuss ways to mobilize private investment in #Morocco in order to support strategic projects thanks to innovative solutions, such as public-private partnerships. Looking forward to collaborating more.🇲🇦 https://t.co/4TAhaQ8FMx — Cheick-Oumar Sylla (@CoSyllaIFC) February 2, 2024

« Depuis six décennies, IFC soutient l’essor du secteur privé au Maroc par le biais d’investissements et de services-conseils. Nous soutenons les efforts déployés par le Maroc pour atteindre ses objectifs de développement et nous renforçons nos activités autour de quatre piliers stratégiques », a fait savoir M.Sylla.

#Morocco‘s Agency for Investment and Export Development @amdie_agency & @IFC_org signed an agreement to promote foreign direct investment in Morocco’s industrial sector. It aims to foster increased #FDI and support the expansion of Moroccan companies across Africa🌍 pic.twitter.com/SRvJLxMIwp — Cheick-Oumar Sylla (@CoSyllaIFC) February 2, 2024

Le premier concerne la croissance verte et inclusive, en accompagnant la décarbonation de l’industrie marocaine et le verdissement du système financier et en nous positionnant sur de nouvelles frontières comme l’hydrogène vert, a-t-il expliqué.

Saviez-vous qu’au #Maroc, les PME sont une des principales sources d’emploi et de richesse?

Je me réjouis de notre nouveau partenariat avec Crédit du Maroc pour soutenir les PME, l’entrepreneuriat féminin, l’économie verte.https://t.co/1cXpiZ8wJH pic.twitter.com/D5WvQLx8rJ — Cheick-Oumar Sylla (@CoSyllaIFC) February 1, 2024

Le deuxième pilier concerne le développement régional dans le cadre du soutien aux projets d’infrastructure régionaux, tandis que le troisième pilier concerne le soutien aux réformes du secteur privé et promouvoir l’entreprenariat et soutenir l’écosystème des start-ups, et enfin le développement des entreprises marocaines sur le continent africain.

Great to meet with Leila Benali, #Morocco‘s Minister of Energy Transition and Sustainable Development. @IFC_org supports the government’s climate agenda & energy transition, with the ambitious goal of reaching 52% of renewable energy in the country’s energy mix by 2030. pic.twitter.com/UtsiUH5Wzu — Cheick-Oumar Sylla (@CoSyllaIFC) January 31, 2024

« Nous assistons depuis plusieurs années les grandes banques marocaines en Afrique notamment pour financer les petites et moyennes entreprises, notamment dans les secteurs financier et manufacturier », a-t-il conclu.