Le Barça affronte Osasuna alors que le Real Madrid reçoit Getafe. En Ligue 1, Lyon, une équipe en pleine crise avec un début de saison catastrophique, reçoit le redoutable Paris SG. Voici le programme des matchs à suivre ce week-end.

En Liga, le FC Barcelone se déplace dimanche sur la pelouse d’Osasuna avant la trêve internationale. Avec deux succès successifs, le club catalan veut poursuivre sa lancée. Après le match nul poussif face à Getafe (0-0) lors de la première journée, les Blaugrana ont remporté les deux rencontres suivantes face à Cadix (2-0) et à Villarreal (4-3) au terme d’un match totalement fou.

Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid affronte Getafe. Avant la rencontre, Real Madrid est classé à la 1ère place du Championnat d’Espagne et Getafe à la 11ème. Les deux équipes se sont déjà rencontrées 36 fois depuis 2004, le dernier match entre les deux formations a été remporté par Real Madrid le samedi 13 mai 2023 (Championnat d’Espagne – 34e journée : 1-0).

En France, Lyon au bord de la crise après un début de saison catastrophique reçoit le redoutable Paris SG ce week-end lors de la 4e journée de Ligue 1, où le leader Monaco veut garder son élan contre Lens. Si le PSG a démarré mollement sa saison, Lyon est déjà en danger, parasité par le conflit entre l’ancien président, Jean-Michel Aulas, et le nouveau, John Textor.

Le dirigeant américain a également recadré son entraîneur Laurent Blanc, lui demandant de moins préparer sa défense dans les médias et plus son équipe. Paris vient de s’offrir sur sa pelouse sa première victoire face à Lens – après deux matchs nuls -, notamment grâce à un doublé de la star parisienne Kylian Mbappé pour sa première titularisation. La saison semble enfin lancée pour les hommes de Luis Enrique, actuellement huitièmes, mais qui comptent bien profiter de ce match face à Lyon pour grappiller des places au classement et rattraper leur retard de deux points sur l’OM et Monaco, co-leaders du championnat.

L’OL doit donc se relancer contre l’ogre parisien, dans un match au Groupama Stadium surveillé par les autorités – la préfecture du Rhône a notamment annoncé l’interdiction du transport et de l’utilisation de pétards et d’engins pyrotechniques, tout comme la détention de boissons alcoolisées à l’intérieur et aux abords du stade.

Programme

Liga (4e journée)

Samedi

13h00 Real Sociedad – Grenade CF

15h15 Real Madrid – Getafe

17h30 Alavés – Valence CF

20h00 Betis Séville – Rayo Vallecano

Dimanche

13h00 Gérone – Las Palmas

15h15 Majorque – Athletic Bilbao

17h30 Atlético de Madrid – Séville FC

20h00 Osasuna – FC Barcelone

Ligue 1 (4e journée)

Samedi

16h00 Brest – Rennes

20h00 Monaco – Lens

Dimanche

12h00 Toulouse – Clermont

14h00

Metz – Reims

Le Havre – Lorient

Lille – Montpellier

16h05 Nice – Strasbourg

19h45 Lyon – Paris-SG

Premier league (4e journée)

Samedi

12h30 Sheffield United – Everton

15h00

Manchester City – Fulham

Burnley – Tottenham

Brentford – Bournemouth

Chelsea – Nottingham Forest

17h30

Brighton – Newcastle

Dimanche

14h00

Liverpool – Aston Villa

Crystal Palace – Wolverhampton

16h30

Arsenal – Manchester United

BundesLiga (3e journée)

Samedi

14h30

Bayer Leverkusen – Darmstadt

Hoffenheim – Wolfsburg

VfB Stuttgart – Fribourg

Augsbourg – Bochum

Werder Brême – Mayence

17h30

Borussia M’Gladbach – Bayern Munich

Dimanche

14h30 Eintracht Francfort – FC Cologne

16h30 Union Berlin – RB Leipzig

Calcio (3e journée)

Samedi

17h30

Udinese – Frosinone

Bologne – Cagliari

19h45

Naples – Lazio Rome

Atalanta Bergame – Monza

Dimanche

17h30

Inter Milan – Fiorentina

Torino – Genoa

19h45

Empoli – Juventus Turin

Lecce – Salernitana